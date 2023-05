Guerre en Ukraine : l’ONU de paix doit s’opposer à l’OTAN de guerre

@roman_garev

je n’ai aucune ambiguite a condamner la guerre d’irak, a la quelle la france n’a pas participe pour votre gouverne et c’est bien une des seules fierte dont la france puisse se targuer. Elle a pour une fois dit non a l’empire et l’a paye un certain prix, c’est tout a son honneur. En lybie la france a joue un role de premier plan, pour d’obscurs raisons de corruption et de financements occulte. C’est une honte et un crime contre l’humanite.

Les chiffres sur lesquels je me base vous sont bien connus. Les poutinolatres de ce site se felicitent assez regulierement des centaines de milliers d’ukrainiens victimes de cette guerre, et les autorites ukrainiennes elle meme ont fait etat de plus de cent mille mort.