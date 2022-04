Guerre en Ukraine : la course aux armements et autres conséquences...

@rosemar

« La guerre en Ukraine bouleverse la stratégie énergétique de l’Europe et risque d’impacter la transition écologique. »

De quelle « stratégie » énergétique parlez-vous donc ???

Celle consistant à faire adouber par la crème du Nouvel Ordre Mondial réunie à Davos la vertueuse croisade contre le réchauffement climatique de Sainte Greta (avec des philanthropes aussi « bienveillants » que Bill Gates, Georges Soros ou la fondation Rockefeller pour la chaperonner, la pollution, le coronavirus et autres fléaux comme la démographie n’ont qu’à bien se tenir !), celle consistant à sanctionner et humilier encore la foule toujours croissante des « gens qui ne sont rien » produite par notre €urocratie en interdisant l’accès de leurs véhicules aux centres urbains pour le réserver aux trottinettes et véhicules électriques des seuls bobos, celle consistant à contraindre la masse croissante des précaires à ne plus se chauffer l’hiver, , ..., celle consistant à se fournir à grand frais en gaz et pétrole de schiste — soit les plus polluants et destructeurs pour les nappes phréatiques — chez nos cousins U$, ... ???

Hors la bien pensante unanimité idéologique de leurs slogans pour »sauver le climat« , nos politiques et autres €urocrates semblent — contrairement à Poutine — bien peu au clair sur les implications technologiques et techniques de la transition « écologique » et, faute de consulter les experts, elle parait tout sauf intelligemment planifiée.

Moyennant quoi, opérer la transition énergétique consécutive au dépassement du pic pétrolier et à l’épuisement progressif des gisements implique une consommation très considérable et accrue d’énergie, et bien des matériaux qui y sont indispensables sont — sans même évoquer l’uranium enrichi — également exportés par la Russie (et la Chine), notamment le paladium et quelques autres.

Quand les avoirs russes en dollars ou en €uros sont gelés par l’insigne imbécilité des sanctions dictées par Washington et ses serviles laquais en €urocratie, il est une certaine logique à ce que la Russie exige le règlement de l’’exportation de ses matières premières — dont l’€urope est qu’on le veuille ou non tributaire, les U$A consommant eux-même l’essentiel de leur production -, dans sa propre monnaie, plutôt qu’en « monnaies de singes ».

Comme l’a abondamment illustré le précédent de l’effondrement soviétique, la chute d’un empire n’est jamais plaisante pour ceux qui la vivent !

Qu’alors même que tous les experts criaient « casse-cou », l’éblouissant génie des technocrates et autres politiciens U$ et €uropéens n’ait même été effleuré par la perspective que la Russie et autres nations sous le coup ou la menace de sanctions économiques aussi diverses que variées décrétées au gré des intérêts de l’Occident puissent les contourner en se détournant définitivement du dollar et de l’€uro comme monnaies d’échange et de réserve fiables, effondrant ainsi toute l’architecture monétaire et financière internationale en renvoyant à terme les valeurs de ces deux monnaies au poids du papier servant à les imprimer, en dit long sur l’hubris occidentale et la déconnexion de « nozélites ».

Ce faisant, l’Occident acte officiellement rien moins que son suicide et la fin de son hégémonie et, si bien des nations sur cette planète y aspirent depuis déjà fort longtemps, il est toujours déplaisant pour vous et moi de se trouver embarqués sur le Titanic, quand rien ne peut plus colmater les voies d’eau et que l’accès aux canots de sauvetage n’est réservé qu’à quelques rares privilégiés voyageant en « première classe » !

Quand la solution ne réside ni dans l’armement de l’Ukraine, ni dans la « stratégie boomerang » des sanctions, ne reste plus qu’à brûler quelques grosses de cierges en invoquant Sainte Rita (causes désespérées) pour préserver les peuples d’Ukraine, de Russie et d’€urope des ambitions de l’Oncle Sam — qui ne fait jamais que verser encore et encore de l’huile sur le feu ! — et ramener nos politiciens et autres décideurs sur les voies de la raison et d’une solution diplomatique conciliant au mieux les intérêts respectifs des nations européennes (€urope et ses membres, Ukraine, Russie) directement concernées.

En vous présentant mes respectueuses salutations !