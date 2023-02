Guerre Etats-Unis/Chine - Du bluff ?

L'amiral Charles A. Richard a été le 11e commandant du Commandement stratégique des États-Unis, à la retraite du service actif depuis le 9 décembre 2022. Incontestable pointure dans le monde étoilé des gradés de l'armée étasunienne. L'âge venant, aurait-il perdu la tête, lorsqu'il prétend que “la crise en Ukraine n'est qu'un échauffement" et que "la grande guerre arrive" ?

D'après ses dires, le choc des titans aura bien lieu dans pas si longtemps que ça, entre les Etats-Unis première puissance militaire et la Chine actuellement en troisième position. Ce choc entre deux puissances nucléaires pourrait avoir des conséquences absolument épouvantables pour l'ensemble de l'humanité. Toutefois, ce si scénario catastrophe peut facilement s'imaginer dans l'esprit d'un auteur de film de science-fiction, personne ne peut ou ne veut y croire dans réalité. Certes, tous les militaires vous diront que pour avoir la paix il faut préparer la guerre ("si vis pacem para bellum"). Somme toute un bon prétexte pour toujours plus enrichir et moderniser son déjà redoutable arsenal de mort, une affaire très rentable pour l'industrie militaire et tellement rassurant pour le peuple qui à tort ou a raison se sent protégé par une pléthore de missiles. Décidément rien ne change vraiment, l'homme restera toujours un prédateur pour l'homme.

Nous avons sous nos yeux, la preuve qu'un conflit nucléaire entre la Chine et les Etats-Unis restera du domaine du fantasme, tout simplement en regardant vers l'Ukraine, où si Joe Biden encourage des "touristes" très spéciaux à passer leurs vacances sur le terrain ukrainien, le président des Etats-Unis avance à petits pas, mais sûrement, dans ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Une prudence qui s'impose pour éviter un coup de griffe de l'ours russe mal léché et si imprévisible.

Voyons, quel chef d'Etat sensé pourrait prendre le risque d'entrainer le monde dans un chaos généralisé ? Même si dans le passé l'Histoire aura déjà été cruellement chamboulée par des insensés. Nous n'en sommes plus là, l'arme atomique a rendu les chefs de guerre moins aventuriers face à un autre pays en possession du feu nucléaire. De nos jours, il est beaucoup moins dangereux d'envoyer un missile dégonfler un ballon en direct à la télé. On verra plus tard pour l'hiver nucléaire, il reste tant d'autres OVNI dans le ciel qui n'ont rien à voir avec l'étude du changement climatique ou la météorologie.

Autres choses, vous connaissez les bases américaines situées autour de Taïwan, mais vous savez peut-être moins que :

"Le Parti communiste chinois a passé la majeure partie d'une décennie à transformer une série d'atolls et de récifs éloignés de la région en bases militaires hautement développées qui sont maintenant équipées de canons navals, de systèmes anti-aériens, de réseaux radar, de navires d'attaque et de hangars capables de abritant des dizaines de combattants.

Au moins deux énormes baies de véhicules ont également été construites, suffisamment grandes pour dissimuler des lanceurs mobiles conçus pour tirer des missiles anti-navires, anti-aériens et balistiques qui pourraient être équipés d'ogives nucléaires.

Les bases font partie d'une prise de territoire par Xi sur l'intégralité de la mer de Chine méridionale à l'intérieur des frontières que Pékin appelle la « ligne des neuf tirets ». En contrôlant la mer, Xi vise à projeter son pouvoir sur les pays voisins ainsi que sur les zones de pêche fertiles et les voies de navigation en nécessitant transitent chaque année 5 000 milliards de dollars de marchandises." (un article très long à lire sur le dailymail)

C'est une promesse écrite à l'encre de Chine, un jour ou l'autre l'Empire du Milieu tentera d'envahir Taïwan. Une déclaration de Xi Jinping ne laisse aucune place au doute « Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique [de Taïwan], mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires ». En novembre dernier, c'est Joe Biden qui réaffirmait que les Etats-unis étaient contre toute tentative "unilatérale de changer le statu quo ou de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan". La seule question qu'on peut encore se poser c'est quand les Chinois passeront-ils à l'acte ?

Donc, voilà un autre conflit à venir entre la Chine et les Américains pour Taïwan, incontestablement dans l'impasse. Une répétition de ce qui se passe en Ukraine ? Nul n'a le don de prédire l'avenir même pas les experts de LCI. Alors que le 24 février personne ne pensait que l'armée ukrainienne pourrait résister longtemps à la formidable armada des chars russes, elle l'a fait ! Les Taïwanais, avec peut-être en tête la catastrophe de l'affrontement meurtrier en Ukraine, devront un jour choisir entre se battre pour leur indépendance ou bien accepter de se soumettre à la Chine pour éviter les horreurs d'une guerre sur leur île.

Revenons aux propos de l'Amiral Charles A. Richard, qui prétend : ”il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons mis à l'épreuve comme nous ne l'avons pas été depuis longtemps.”

Est-ce seulement du bluff pour obtenir davantage de financements militaires ? C'est bien possible, car pour obtenir des moyens supplémentaires, tous les militaires du monde utilisent la stratégie de la menace d'un ennemi qui ferait le maximum pour augmenter son potentiel militaire. Dans le camp d'en face, le président chinois Xi Jinping n'est pas en reste et demande à son armée "l’amélioration de leur capacité à vaincre car l’incertitude de la situation sécuritaire de la Chine augmente”. Joe et Xi c'est aussi, je te tiens, tu me tiens par la barbichette !

Comment ne pas constater une tension permanente entre les deux premières puissances mondiales qui s'affrontent dans une guerre économique et financière sans merci. Dans un temps difficile à estimer, l'idée de l'arrivée plus ou moins proche d'un nouvel ordre mondial devient plausible, faut-il s'en réjouir ?

Pour info, "la Chine a dégagé un excédent commercial de 690 milliards de dollars sur l'année 2021, tandis que les États-Unis traînent un déficit budgétaire colossal évalué à 668 milliards de dollars".

"Le budget alloué au département de la Défense [américaine] s'élève à environ 688 milliards d'euros, quand celui de la Chine n'est "que" de 227,4 milliards d’euros. Sur la période de 2015 à 2018, les dépenses militaires des Etats-Unis représentent environ 35 % du total des dépenses militaires mondiales."

Nos alliés outre-Atlantique nous diront que la paix est à ce prix-là, d'autres pensent également que l'heure du réarmement est venue. Mais, faire la guerre pour avoir la paix n'est qu'un leurre !

Pauvres terriens fragiles, obligés de survivre dans un monde terriblement hostile. La réalité se montre bien plus cruelle qu'une fiction cinématographique, où heureusement à la fin le héros sauve le monde de l'apocalypse nucléaire. Libre à chacun d'entre nous, selon ses opinions politiques, d'imaginer le nom du sauveur de l'humanité - Tom Cruise dans Top Gun ou le Heroes chinois ? Mais, n'oublions jamais que sur cette planète ou tout peut arriver, "le pire n'est jamais certain !"