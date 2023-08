Guerre : l’Ukraine ordonne l’évacuation de 37 localités face à la montée en puissance des forces russes

Les combats entre l’Ukraine et la Russie s’intensifient

Le ministère russe de la Défense a annoncé que ses unités d’assaut de première ligne avaient :

« Amélioré leurs positions avancées tout en menant des actions offensives dans une zone limitrophe des républiques populaires russes de Donetsk et de Lougansk, dans le nord-est du pays. »

Ces succès ont été annoncés en région de Kupyansk dans l’oblast de Kharkiv. Les militaires russes ont affirmé avoir repoussé sept contre-attaques ukrainiennes au cours des 24 heures précédentes. Cette déclaration intervient également alors que l’enthousiasme occidental pour les perspectives de l’Ukraine diminue, étant donné que la contre-offensive tant vantée est en train d’échouer.

La partie ukrainienne semble avoir confirmé les gains russes et l’empiètement sur la ville de Kupyansk, qui avait été reprise par les forces ukrainiennes en septembre 2022, après avoir été tenue par la Russie.

Les autorités ukrainiennes ont ordonné l’évacuation obligatoire des localités situées autour de Kupyansk à l’approche de ce qui semble être la deuxième grande bataille dans la région en cinq mois.

Newsweek décrit l’ordre d’évacuation de l’Ukraine pour les civils comme suit :

« L’administration de la ville de Kupyansk a déclaré ce mercredi 10 août qu’une « évacuation obligatoire » était en cours dans 37 localités des territoires qui ont été libérés par les forces ukrainiennes l’année dernière. » « Les troupes russes se trouveraient à moins de huit kilomètres de la ville et l’on craint que leurs gains n’aient un impact sur la contre-offensive en cours de Kiev. »

Cela comprend plus de 11 000 personnes qui devraient recevoir des logements et des abris temporaires. Les autorités ont déclaré que l’évacuation forcée était nécessaire en raison des « bombardements constants et compte tenu de la situation en matière de sécurité » dans la région.

Kharkiv, Oleg Synegubov

L’administrateur régional de Kharkiv, Oleg Synegubov, dans un communiqué publié sur Telegram a confirmé :

« L’ennemi a considérablement intensifié le bombardement des localités proches de la ligne de front et continue de terroriser la population civile. »

Ce qui semble être le début d’une poussée plus large contre les lignes de front ukrainiennes s’accompagnent d’une augmentation significative des attaques de drones sur le territoire russe. D’importantes attaques de sabotage sont en cours.

La Russie a déclaré que son territoire avait fait l’objet d’une douzaine d’attaques de drones au cours de la nuit, le ministère de la Défense a affirmé qu’il avait abattu 11 drones militaires près de la Crimée et intercepté deux autres visant Moscou.

New footage leaked from the July 30th drone attack on government offices in a skyscraper in #Moscow. #Russia #Bovovna pic.twitter.com/Ook2Hwzfgg — Tucson Fella 🇺🇸 🇺🇦 (@NakedPueblo63) August 9, 2023

Traduction : « De nouvelles images de l’attaque de drone du 30 juillet contre des bureaux gouvernementaux dans un gratte-ciel à #Moscou ont été divulguées. #Russie #Bovovna. »

Le ministère de la Défense a indiqué, lors d’un briefing, que des drones ukrainiens avaient été abattus au-dessus de Sébastopol, en Crimée :

« Neuf autres avaient été supprimés par des moyens de guerre électronique et s’étaient écrasés en mer Noire. » « En outre, deux drones volant en direction de la ville de Moscou ont été détruits. »

Ces attaques étant de plus en plus risquées et audacieuses, le Kremlin est susceptible de lancer une offensive russe plus agressive s’il sent qu’il a gagné du terrain et de l’élan.

Source : ZeroHedge

