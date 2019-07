Guerre ou paix au Moyen-Orient ?

Depuis plus de dix ans, les États-Unis sont en guerre ouverte contre l’Iran, un pays dont les soldats n’ont jamais foulé le sol américain, un pays situé à 12 000 kilomètres des côtes américaines, un État n’ayant jamais fait voler un drone au-dessus du territoire étatsunien, un État qui n’a jamais envahi ses voisins et qui subit malversations et sanctions illégales selon le canon du droit international.

Les États-Unis frappent, la « communauté internationale » s’écrase

Que fait la soi-disant « communauté internationale » (sic) devant ces menées guerrières américaines à l’encontre d’un pays dont la patience approche de sa limite nous dit-on ? La pseudo « communauté internationale » surveille si l’Iran enrichit son uranium au-delà de la norme de 3.67% inscrite dans l’Accord international de 2015 que l’empire américain avait signé, puis qu’il a déchiré unilatéralement. (2) Pendant ce temps des dizaines de navires de guerre étatsuniens – porteurs d’armes nucléaires létales – rôdent dans les eaux du Golfe persique, du golfe d’Oman et du golfe d’Aden, à proximité de l’Iran, et à 12 000 kilomètres de leur port d’attache. (3)

Et tous les analystes et les commentateurs surfaits de spéculer sur le prochain développement dans ce bras de fer, soi-disant nucléaire, entre le pot de terre et le marteau de fer. Les experts déblatèrent et spéculent à propos de la réaction européenne, et à propos de la réaction chinoise ou russe, autant de pays également aux prises avec des sanctions tarifaires américaines illégales selon le droit international. Donald Trump dénonce à tout vent les médias et leurs « fakes news », voici un bel exemple où le Président des États-Unis propage la « fausse information » d’une guerre USA-IRAN à propos du nucléaire iranien. Le leurre nucléaire iranien dissimule le véritable enjeu de cette guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde. Le danger étant que cette guerre commerciale se transforme en guerre nucléaire.

Donald Trump, porte-parole du grand capital financier américain, a ainsi résumé l’enjeu du conflit : « Vous êtes avec nous ou avec l’Iran, chacun doit choisir ! ». De fait, Donald le faussaire aurait été plus franc en proclamant : « Vous êtes avec nous ou avec la Chine, chacun doit choisir ! », car derrière cette guéguerre locale, dont le peuple iranien fait les frais, les véritables enjeux sont le marché mondial des hydrocarbures – le prix du carburant notamment – et les « Routes de la soie », méga projet de mille milliards de dollars d’investissements chinois en infrastructure de transport et en superchantiers. Le marché iranien étant situé sur le tracé de cet immense projet d’expansion chinoise vers l’Europe et vers l’Afrique, le grand capital étatsunien a décidé d’affronter son challenger à ce carrefour international comme avant-première de l’affrontement qu’il prépare en mer de Chine contre le Grand timonier Xi Jinping.

Que faire ?

L’Iran tente le tout pour le tout en forçant chaque puissance impériale à s’afficher et à se compromettre de façon à réduire la tension sur son économie exsangue ce qui est risqué, mais compréhensible. Au cours des prochains jours, les prolétaires révolutionnaires verront les polichinelles politiques des puissances commerciales impérialistes se positionner d’un côté ou de l’autre des « Routes de la soie en guerre ». Certains tenteront de tergiverser et de garder un pied de chaque côté, mais au bout du compte chaque puissance devra choisir son camp de guerre en prévision du grand affrontement qui ne pourra manquer de survenir puisqu’il ne peut coexister deux grandes puissances impériales hégémoniques à la tête du monde capitaliste financiarisée et mondialisée.

Pour nous prolétaires révolutionnaires l’alternative est simple : « la paix par la révolution ou la guerre nucléaire sous la crise économique planétaire ». Les Gilets jaunes français nous ont balisé le chemin et nous ont enseigné comment contrecarrer les plans belliqueux de nos bourgeoisies nationalistes et racistes. (4)

NOTES