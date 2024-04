Guerre ou pas guerre ? Ira, IRAN pas ?

Macron : « J'ai prévenu l'Iran de ne pas attaquer Israël »[i] Le stress pour les Mollahs, je ne vous dis pas, zen ont le turban qui transpire ! Si le tonnerre de Jupiter s’abattait sur les Iraniens, tous aux abris courraient-ils ! Mais, j’ai plutôt l’impression qu’ils s’en balancent des menaces de foutriquet 1ᵉʳ, roi des catcheurs poids miniplume. Si ça avait été de Gaulle, ou même Mitterrand, Chirac, Okay, il y aurait eu une prise en compte, mais depuis Sarko… La terre entière s’en tape des rodomontades franchouillardes et s’en tamponne le coquillard. Ça se nomme perte d’influence. Le rayonnement de la France dans le monde, éclaire autant qu’une lampe à huile un jour de tempête ! À qui la faute ? Aux trois derniers gugusses qui ont occupé l'Élysée, aussi incompétents et hâbleurs les uns que les autres, et qui ont fait entrer notre pays dans un monde picaresque à la Berlusconi.

En même temps… « L’ogre élyséen », entre une remise de médaille de la Légion d'honneur, pour Sheila, Ardisson, Smaïn et Vladimir Cosma (alerte, un russe !), notre timonier se tape donc une menace contre l’Iran, qui, à juste titre à la grosse colère contre Israël qui s’est permis de bombarder le 1ᵉʳ avril le consulat iranien à Damas (Syrie) ce qui s’est soldé par seize morts, dont sept membres du corps des Gardiens de la Révolution ; et si on touche à ceux-là… Ce sont les foudres d’Allah qui vous réduiront en poussière. Netanyahu met Téhéran dans une situation compliquée : L’Iran ne peut pas faire comme si de rien n’était, et est donc obligé de répondre, car sa dissuasion est en jeu. Si l’Iran ne répond pas et fait comme si eh bien Israël refera le coup, le boss du likoud n’ayant aucunes limites, on peut le constater avec ce qu’il ordonne à Gaza. Imaginons que l’Iran répond trop fort et là, c'est l’embrasement de toute la région, et ce n’est certainement pas dans les plans du pays. L’Iran devant un tel adversaire se doit de se munir du nucléaire, car côté israéliens, ils n’hésiteront pas une seule seconde pour le grand braoum ! L’Iran est donc face à un dilemme, et les prochains jours vont être décisifs.[ii] Ainsi, Joe Biden a assuré à son allié de son soutien inébranlable ; « L’Iran menace de lancer une attaque importante contre Israël », déclare-t-il. Alors, « notre » Jupiter d’opérette une fois de plus l’a ouverte et en bon toutou-wouaf-wouaf, le Manu a ramené sa fraise histoire d’exister un peu…

Ce n’est pas tout dans l’escalade : le raid de lundi est le cinquième à viser la Syrie en huit jours. Les frappes se sont intensifiées depuis le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas, un allié du Hezbollah et de l'Iran, ennemis d'Israël. Des frappes israéliennes visent dans le même temps des responsables du Hezbollah au Liban et tuent des cadres et des généraux... Ça sent la poudre, et elle ne sera pas d’escampette celle-là !

Voilà, n’étant pas dans les secrets des dieux, nous n’avons qu’à attendre le prochain épisode qui ne devrait pas se faire attendre… Suite au prochain épisode.