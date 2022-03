Guerre Russie-Ukraine : femmes violées et femmes au front. Qui s’en souvient ?

Je regarde avec consternation la guerre en Ukraine et je pense aux mères et aux compagnes des hommes russes et ukrainiens au front. J’essaie de chercher des nouvelles sur le sort des femmes dans cette partie du monde, des femmes que les informations semblent avoir oubliées, et mon impression est confortée par la réalité : à part quelques cas, les médias n'accordent toujours pas suffisamment d’importance à ce que vit l'autre moitié du ciel en Europe de l’Est, dans ce qu'on a appelé à juste titre la « crise humanitaire la plus grave en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale » .

Dans ce qui est la guerre la plus attendue du XXIe siècle, la figure d’Ursula von der Leyen se détache en arrière-plan, mais pas à la table des négociations, car elle a réussi à faire approuver en un temps record la voie vers l’admission de l'Ukraine dans l'UE. Cela aura des conséquences imprévisibles sur le conflit en cours.

Les autres femmes sont celles qui fuient précipitamment un pays qui ne peut trouver la paix, coincé entre les tentations impérialistes de l’OTAN et la réaction prévisible de Poutine, qui a lancé une attaque militaire contre l’Ukraine, en la justifiant par la « défense du Donbass, la dénazification et la démilitarisation de l’Ukraine », définie comme un « non-État et une marionnette que les États-Unis déplacent dans le but ultime de pointer les missiles de l’OTAN sur la tempe de la Fédération de Russie ».

En attendant, un groupe Facebook a été créé, intitulé Ukraine + Italie = Ensemble ! Sur cette page, les membres échangent des informations sur les possibilités d'hébergement pour les mères ukrainiennes et leurs enfants. Le 2 mars, la nouvelle est tombée : la première petite fille ukrainienne réfugiée en Italie est née à son neuvième mois de grossesse d’une mère qui a fui la guerre. La petite fille s’appelle Nikole et elle est en parfaite santé. Une démonstration que la vie gagne toujours, même sur les plus terribles tragédies. Et que ce sont toujours les femmes, porteuses de vie, qui donnent de l’espoir au genre humain. Parce que, pendant que les puissants de la terre, tous les hommes, tissent leurs sombres complots dans l’ombre, les femmes nourrissent la vie et la soignent. Sur le groupe facebook en question, il y a également des demandes de conseils sur la manière de postuler pour adopter des enfants ukrainiens.

L’aspect le plus troublant et le moins connu de toute cette triste affaire est que de nombreuses femmes ukrainiennes sont violées par des soldats russes.

Dans les villes occupées, de nombreuses Ukrainiennes ont subi ce sort malheureux, car il est bien connu qu’en temps de guerre, elles sont des instruments de domination sur la population envahie. Sima Bahous, présidente de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes, a déclaré que la situation actuelle expose les femmes et les enfants à une plus grande violence, en particulier pour les personnes réfugiées et déplacées de leurs foyers, et que tous les efforts doivent donc être faits pour surveiller et répondre à ces situations. Il convient de rappeler que la Cour pénale internationale considère le viol comme un crime de guerre, mais que ni la Russie ni l’Ukraine n’ont rejoint sa juridiction, établie en 2002. Ce n’est certainement pas la première fois que des viols en temps de guerre ont lieu en Ukraine, il suffit de penser aux violences sexuelles contre les prisonniers civils du Donbass lors de l'invasion de la Crimée en 2014, sur lesquelles la CPI a ouvert une enquête.

Et puis il y a aussi les femmes en guerre, des deux côtés. Les femmes et les enfants préparent des cocktails Molotov dans les villes menacées pour faire face aux canons ennemis. C’est leur contribution rudimentaire à la défense de la patrie. Mais ce ne sont certainement pas eux qui prennent les décisions dans les salles qui comptent. La Stampa de Turin a mis en ligne une courte vidéo qui montre ce travail de collecte et de préparation par les femmes. La vidéo est ici.

D’autres photos circulent sur le net, il suffit de chercher. Les samedis après-midi de nombre de ces femmes sont consacrés à la préparation de ces dispositifs. Ces femmes viennent de tous les horizons. Parmi eux, on trouve des enseignants, des avocats et des femmes au foyer. C’est ce que rapporte sur Twitter la journaliste de la BBC Sarah Rainsford, correspondante à Moscou jusqu’à il y a quelques jours, lorsque les autorités russes l’ont expulsée du pays. La journaliste s’est immédiatement rendue sur le front russe, où elle a pris une photo qui est devenue virale, montrant des civils de Dnipro se préparant à la guerre en s’approvisionnant en « nourriture, eau, médicaments », en rejoignant l’armée ou, encore, en préparant des cocktails Molotov.

En Italie, la communauté ukrainienne est la deuxième plus grande communauté étrangère (236 000 personnes) et se compose principalement de femmes employées dans le secteur domestique. Selon l’Association nationale des employeurs domestiques, ces femmes sont parmi les plus régularisées. Ils font du travail de soins. Personnellement, j’ai également rencontré des femmes ukrainiennes engagées dans des domaines de responsabilité et dans le monde universitaire.

La politique mondiale devrait toujours garder à l'esprit le sort des femmes qui, dans toutes les régions du monde, se retrouvent à vivre dans des guerres décidées par d’autres. En Afghanistan, en Syrie, en Russie, en Ukraine, partout où une guerre a éclaté pour les intérêts des élites mondialistes veut écraser les peuples et les civilisations.