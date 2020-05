Guerres de religion ? Up to date !

La "guerre" entre les grands labos et les médicaments simples ou peu coûteux est lamentable. Malheureusement elle n'est que la dernière scorie apparente d'une tendance de fond qui va s'amplifier.

Croisades pour ci, croisades pour ça... On a souvent accusé (à raison en grande partie) les religions d'être à l'origine de dramatiques évènements. Ravaillac le fou n'avait-il pas assassiné Henri IV ?

Par la suite bien des instituteurs purent faire un cours sur la tolérance, lequel était assuré d'être attentivement suivi !

L'étymologie du mot religion balance entre relegere (se recueillir) et religare (se rassembler). Vaste programme ! Pas facile à mettre en oeuvre... Mais est-ce vraiment impératif ?

Au delà de l'animisme, du panthéisme, lorsque l'attitude religieuse est devenue consciente, que furent institués rites, droit, administration..., elle implique un minimum d'engagement personnel, de croyances, mais aussi de communion avec d'autres fidèles. Dès lors, bien des sujets de différences et de discorde n'ont pas manqué d'apparaître.

Peut-on se féliciter du déclin du religieux ? C'est sans doute ce que devaient penser nombre d'élèves en évoquant la folie de Ravaillac. Malheureusement si les églises se sont maintenant bel et bien vidées, ce fut pour se vouer à d'autres grand-messes, pas franchement spirituelles.

Prouesses physiques en paravent de sacrifices terribles, délires médiatiques, surenchères financières... le sport est devenu une véritable religion. Les encouragements des "supporters" vont bien au delà des attentes de n'importe quel club, et s'accompagnent de manifestations racistes ou de violences multiples.

En ce début d'été 2020 la hargne des grands clubs qui refusent le confinement n'est qu'une scorie parmi d'autres.

Mais il y a plus. Corps et terre ne sont que ressources limitées. Pour franchir - coûte que coûte - ces barrières, techniques et produits se multiplient ; leur langage devient logorrhée. Jogging, fitness, musculation, body building, coach, première division, haut niveau, ski extrême... La recherche à tous prix de performances sans cesse relevées a généré dopage et tripotages. Une escalade morbide et sordide en est l'aboutissement. Omerta ; fermons les yeux, trop d'intérêts sont en jeu. Le sport est devenu une religion, avec toutes ses dérives. J'ose mettre cette corruption en parallèle avec la généralisation des "indulgences" dans l'église catholique qui a permis pendant longtemps aux prélats de mener grand train.

Malheureusement ces grands-messes ne concernent pas que le sport. Santé. Face au virus, guerre des tranchées ; Nord contre Sud, vieux produits contre grands labos. Au delà : Sécurité, Santé, Beauté... autant de mythes puissants et fortement acceptés ; l'immense majorité ne se lèvera pas pour refuser le grand conditionnement qui se fait jour.

Dans la "culture" occidentale on ne parle jamais de notre mort, notre mort à chacun d'entre nous, celle qui viendra, qu'on le veuille ou non. On cite la disparition d'une vedette, d'un personnage important, avec de gros tirages, lamentos et funérailles grandioses... Si nous abordions plus souvent, (quotidiennement ?) cette question par définition humaine, des millions d'individus* diraient : Mais alors à quoi cela sert d'acquérir - et surtout de se crever à produire - tout cela ? Autant s'aimer simplement sans passer par des montagnes de marchandises toutes plus empoisonnées les unes que les autres.

