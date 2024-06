Guillaume Meurice est-il prépuceophobe ?

Meurice est-il un prépuceophobe ? Ben, oui, c’est louche cette répétition à propos du bout de peau mobile et rétractable qui enveloppe le gland de Netanyahou ? Hulula non ! Associer le mot « gland » et le premier d’Israël, n’est-il pas antisémite ? Il faut faire gaffe ces jours-ci ! On peut dire que Guillaume a fait un four avec ses vannes… Waouh, four !!! Va et rétro, satanas, tout fout le camp… Hé là, non hein, il faut arrêter les Gross blaisanteries Achtung, sinon, je vais me faire fusiller par la censure qui va me le couper net…

En fait, c’est surtout associer l’anathème « nazi » à Netanyahou qui fait bondir les éditocrates rémunérés et choyés par la presse servile. Tient, sur CNews, Gilles-William (my god quel blaze) Goldnadel nous joue la flute du mec très shocking « … nazi sans prépuce sur une onde du service public, alors je pèse mes mots… il y a eu un pogrom (7 octobre) il y a 3 semaines, un des plus grands pogroms et il explique (Meurice) que le premier ministre israélien est un nazi et non seulement il explique ça, mais il l’associe au fait qu’il a été circoncis donc il insiste lourdement sur son origine juive et ça fait rire Charlène, c’est elle qui a dessiné la moustache d’Adolphe Hitler à monsieur Zemmour ça devient donc une spécialité de service public de nazifier les juifs (je vous passe toutes les autres âneries)… Partout où je tourne mon regard, c’est une ignominie que monsieur Meurice devra répondre devant la justice à un moment où il y a un très grand danger antisémite en France. » Comme c’est un avocat, il sait faire monter en épingle un fait anodin, une blague dont tout le monde se fout. Et c’est comme ça depuis des décennies où les CRIF et autre LICRA aux moindres petits riens, veulent faire croire que le peuple français est profondément antisémite, tous descendants de collabos de la déportation de la rafle du Vel’d’hiv, ce qui permet à ce charlot de Gilou-Bob d’exister, et aux « associations » supposées représenter les juifs de France de faire leur beurre sur le compte de leur communauté, qui elle, est tout à fait bien insérée, prospère et utile au pays, mais avec ce qui se passe en Palestine on sent que le vent tourne, dû aux menées de monsieur « sans prépuce. » Le fait est que Meurice a été innocenté par la justice, mais en sous-main, il a été licencié de Radio France par Sibylle Veil, bru de Simone Veil, car mariée avec son fils… Que le monde est petit dans la France de Paris...

Meurice : on aime ou n'aime pas, ce qui est certain, c'est qu’il avait été embauché pour faire rire et qu’il n’était pas là pour flatter les puissants, car en nombre dans le pays. Ses radios trottoirs, même si parfois, il voulait un peu trop beauffiser le franchouille moyen, avaient l’avantage d’ouvrir une fenêtre sur ce que les gens pensent tout bas et puissent le dire très haut dans un micro : le sien et j’admets avoir souvent revu ses émissions en replay sur internet. De la faconde, un œil guilleret et le verbe vachard. Mais en terre de France, les Gad Elmaleh et autres Debbouze, Semoun sans oublier les Smaïn, kev Adams et Boon, Dubosc sont toujours en cour, car invités sans arrêt à TV Drucker ; il est vrai qu’ils n’égratignent personne, ne vont pas sur le terrain miné de la Palestine, de Netanyahou, parce que le domaine est miné et dangereux. Le meilleur exemple est Dieudonné, l’humoriste, nommé par « eux » polémiste antisémite, qui depuis 2003 est tricard et encore aujourd’hui se fait refuser dans les salles de spectacle pour cause d’hypothétiques troubles à l’ordre public au cas où ses spectacles auraient lieu. Dernier avatar en date, le préfet de l’Isère a fait interdire son show qui pourtant aurait dû avoir lieu sur un terrain privé.

France, pays où on ne rigole plus, où on fait la gueule, où l’extrême droite est à 40% des 48% de ceux qui ont daigné venir voter. Les 52% des abstentionnistes sont restés devant la TV le dimanche et ont regardé Charline dans Le Grand Dimanche Soir. Ce qui est rafraichissant, c'est la solidarité qu’a témoigné l’équipe suite au licenciement de Guillaume. Depuis le début de l’affaire, des collègues de Radio France ont claqué la porte en masse en signe de protestation et de soutien à l’humoriste.[i] Dans un monde du chacun pour soi, s’être montré solidaire à un collègue injustement foutu dehors par les larbins du pouvoir est une bouffée d’air printanière.

Lorsque dans un état, les humoristes se voient sanctionnés, ça sent le roussi… Est-ce que « roussi » est connoté à ce que vous savez ? Si oui, faites un signalement à l’ARCOM, qui me sanctionnera pour « intelligence avec l’ennemie » avec le risque d’être détaché de mon prépuce à jamais...

Bises Guillaume, take care et fais-nous toujours poiler, on en a besoin !