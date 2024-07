Habib et Véran sont out ! Merci les législatives

Sans les législatives, Meyer Habib serait encore là à l’assemblée[i] à invectiver, insulter, défendre l’indéfendable, et suite à sa défaite, nous ne pouvons que lui souhaiter un bon retour dans le giron de Netanyahou ou il faut dire que depuis 2013, et sa première élection, il n’a fait qu’être le porte-parole, porte flingue du gouvernement d’extrême droite israélien en France. Il s’est incliné face à Caroline Yadan (52,70 %), dans cette circonscription qui comprend l’Italie, Malte, Saint-Marin, le Vatican, Chypre, la Grèce, la Turquie et Israël. Même les français installés en Israël n’en veulent plus… Il n’est peut-être pas très classe de se réjouir de la défaite d’un politique, mais concernant Meyer, c’est presque devenu personnel, car le personnage est la honte de notre pays, où son attitude belliqueuse, raciste est devenue comme une litote qui revient, qui revient comme un mauvais rhume… Donc, nous voila débarrassé du triste sir, quoique je sois certain que les médias en service commandé se feront un plaisir de l’inviter, puisque c’est un bon client pour provoquer des polémiques stériles sur fond d’inhumanité et de haine de l’autre.

Olivier Véran,[ii] lui aussi, a sauté, battu par un étudiant de 24 ans, Hugo Prévost, qui l'a remporté dans une triangulaire. Ce Véran, qui s’est prêté à toutes les bassesses et compromissions à l’époque du Covid, qui, comme médecin, a appliqué la feuille de route des labos sans état d’âme, qui, il n’y a pas si longtemps, pensait se convertir en chirurgien esthétique. Eh bien Lolo, ne plus voir ta binette, sera pour beaucoup une vraie joie ! Cependant espérons qu’un jour prochain, toutes les mauvaises choses que tu as faites durant ces deux années de Covid, viendront devant une cour de justice où, toi, et tes affidés seront jugés, condamnés et emprisonnés, c’est le mieux que je te souhaite !

À regretter que certaines têtes politiques disparaissent, car elles participaient au folklore des politiciens hors des clous : Philippe Poutou, Jean Lassalle et celui qui faisait partie des meubles, Dupont Aignan. Sinon, ce qui sidère, ce sont l’élection ou la réélection de quiches du gouvernement, ils/elles sont presque toutes passées, à croire qu’avec un des pires gouvernements qu’a pu avoir notre pays, gouverné par une bande d’incapables, qui s'ils/elles étaient dans la vraie vie, se feraient virer dans la minute : Aurore Berger, Pannier Runacher, Darmanin, Attal, Séjourné, Thevenot et Madame 49,3…[iii] C’est à pleurer que nous devions subir ces potiches pendant encore deux ans !

Listes des députés sortants non réélus ou ne se représentant pas (2d tour) le 18 juin 2017 : https://www2.assemblee-nationale.fr/elections/liste/2017/resultats/SNRR2 liste fort instructive où on peut constater que certains vieux bonzes de la politique ont été éjectés, ou, pour ne pas se prendre une taule, ne se sont pas représentés. Sélection naturelle, avez-vous dit ?

Quant aux résultats de cette élection ? Que le Nouveau Front Populaire veuille améliorer la vie de nombreux Français, c'est très bien, sauf que ! Avec une dette de 3100 milliards, la France est tenue serrée par la finance, qui, pour elle, est hors de question de changer la date de départ à la retraite et le SMIC à 1600 nets. A peine vont-ils bouger dans ce sens qu’une convocation à Strasbourg ou Bruxelles intimera à ces doux rêveurs de faire marche arrière sous peine de couper les vivres…[iv] Vivres qui permettent à la France de continuer de fonctionner comme si tout allait bien, sachant que la banqueroute est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gaulois, par Toutatis !

Quant on voit la répartition des sièges à l’assemblée pour le NFP, le parti socialiste s’est refait une santé et a fait la bonne affaire, quant aux insoumis leur nombre de députés n’a pas évolué depuis les législatives de 2022.[v] Curieusement, on n’entend pas parler de Raphaël Glucksmann… Qui c’est certain n’hésitera pas à trahir « l’union », connaissant ses positions pro américaines et pro sionistes. Il est à parier que cet assemblage d’écolos, socialos, insoumis et communistes va voler en éclat, car, sentant la bonne soupe, les postes de ministres seront à distribuer et les ambitions vont s’affuter. Mélenchon, s’est grillé, et ses « partenaires » ne lui feront pas de fleurs.

Le RN est troisième et donc défait, le parti présidentiel s’est refait une santé, et la gauche risque fortement d’imploser… Wait & see avec les « alliances » improbables ?