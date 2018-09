Haïssons-nous la psychanalyse ?

Pourquoi hait-on la psychanalyse ? Pourquoi hait-on en général les attitudes dites « primitives » et « superstitieuses » ... ? D'abord, parce que ces comportements-ci vont à l'encontre de nos idiosyncrasies. Or, si nous y réflechissons, nous découvrons que toutes les attitudes sont superstitieuses. Et puis que le scepticisme est dangereux quand il a dans l'idée d'extraire l'irrationnel de nos existences.

De toute évidence, l'ère actuelle est plus ou moins anti-religions. De deux façons : soit d'une manière militante, active voire violente ; soit de manière plus légère (néanmoins autant voire plus destructrice) par l'indifférence généralisée à l'égard du fait religieux...

Partant, si l'époque est aux athées, l'interrogation (scientifique) au nom de laquelle les athées justifient leur détachement de la religion est également étendue, volontairement ou involontairement, aux doctrines de toutes les espèces.

En l'état sont visées : l'homéopathie, les phytothérapies, les thérapies énergétiques and so on, puis la psychanalyse.

Cet acharnement s'explique par la motivation scientiste : en guise d'ersatz de religion qui voudrait s'élever au rang de grande religion véritable, sous prétexte de vérité et de justice, le scientisme voit des concurrents dans ces thérapies magiques. D'où la chasse aux sorcières...

Le scientisme n'a pas rigoureusement tort sur certains points. Or, ce n'est pas la question.

Le scientisme s'oppose aux médecines non-conventionnelles parce qu'elles enclenchent, chez ceux qui y adhèrent, des idiosyncrasies inadéquates pour les scientifiques. En d'autres termes : les médecines non-conventionnelles réclament des attitudes, des dogmes, des rites. Si bien qu'il faut comprendre ceci : l'opposition scientifique aux pseudo-sciences n'est pas (seulement) due au caractère pseudo-scientifique de ces pratiques bizarres, mais parce qu'elles sont d'abord les représentantes, sans le savoir, de comportementalités... Et toutes les comportementalités exigeant des actes de foi, engagent par conséquent ses adeptes à vivre d'une telle façon que le pouvoir va à quelques-uns. Or, le scientisme – qui est une idéologie – veut aussi donner le pouvoir à une autre élite.

De sorte qu'au fond, l'opposition nette et franche aux pseudo-sciences, auxquelles (selon certains) la psychanalyse fait partie, n'est pas d'ordre scientifique, mais d'ordre social ou politique.

Ensuite, il faut comprendre que cette opposition prend sa racine dans une attitude, dirait-on, « anti-cosmisante », c'est-à-dire qui veut saper des rites (autrement dit les étais d'un groupe) au prétexte de belles idées et d'arguments forts.

C'est généralement le cas de tous les progressismes. Quelquefois, les idéologues progressistes veulent saborder les constructions d'une société au regard d'une autre société, utopique, qu'ils veulent faire naître. Volonté dangereuse : car la modification d'une société doit toujours se faire en vue de celles qui ont préexisté ou par comparaison avec celles qui existent, et non pas vis-à-vis de celles qui doivent venir au monde. Et, surtout, il faut se mettre dans l'idée que le changement réclame toujours une bonne raison.

Néanmoins, il n'est pas question de nier le caractère « juste » des récriminations scientifiques quant aux pseudo-sciences. C'est vrai : les pseudo-sciences peuvent être dommageables.

Plutôt, il est ici question de dénoncer une mentalité au nom de laquelle, beaucoup de fois dans l'Histoire, quelques-uns se sont permis des crimes. Car nombreuses sont déjà les personnes, positivistes, progressistes ou scientistes, voulant légiférer sur ceci ou cela, et priver, en conséquence, de ses droits censément inaliénables une partie de la population.

Blanchis sous le harnais d'une telle mise en garde, nous saurons qu'à y regarder l'opposition aux pseudo-sciences est d'abord une opposition politique du moment qu'elle veut « faire taire » les adeptes de ces pratiques-là. En cela, l'opposition des scientifiques à l'homéopathie ne diffère pas de leur haine pour les religions et les attitudes « superstitieuses » en général.

Une fois encore, précisons-le : l'opposition à la psychanalyse relève de l'anthropologie, c'est-à-dire des rapports humains, et non pas de la vérité de la science « en elle-même » et des avantages qu'elle procure.

Cela dit, l'opposition des scientistes n'est pas sans mauvais effets.

Premièrement, des gens sont heureux de pouvoir pratiquer des rites infondés. Ces rites-ci ne sont pas dépourvus d'importance, car ils composent d'ordinaire toutes les vies – lesquelles ne sauraient se passer de ces petits gestes à l'abord irrationnels grâce qui fondent notre Cosmos. Les scientistes eux aussi sont pleins de ces habitudes quasi religieuses. On le voit par exemple dans les gestes du quotidien ; gestes dont le but est de « s'y retrouver ». Mettre son lait avant ou après les céréales est un rite religieux ! Ce qu'on nomme généralement « habitudes » sont les égales des prières, c'est-à-dire des mouvements apparemment absurdes du corps et de la pensée.

Si par ailleurs on observe les causes de la pullulation des pseudo-sciences, on peut aisément rattacher celle-ci à la perte des « rites structurants » par lesquels, à notre insu, on constitue notre « monde » (donc tout ce qui est ordonné, qui devient notre « chez nous »).

Ces rites-là, donc, ne sont pas sans importance : ils sont nos rites. Et procéder à une modification drastique des habitudes en place – à moins d'avoir une très bonne raison – est inutile.

Ainsi, si nous haïssons la psychanalyse (et les autres sciences non-conventionnelles) c'est bien parce qu'elles dictent, en tant que reliquats – systèmes de valeurs – des anciennes religions dominantes, des modalités d'existence qui vont à rebours du mode de vie scientiste.

Or, pour ceux qui vivent d'actes de foi, quel est l'intérêt de modifier ce mode de vie ? Et quel l'intérêt d'exister « rationnellement » ? Les rites possèdent leur propre cohérence interne. La psychanalyse n'est que la réactualisation de ces vieilles croyances sous le vernis de la complexité scientifique. Peu importe au fond le caractère « vrai » de ses assertions, car elles ne relèvent pas des sciences dures.

Ce qu'on reproche à la psychanalyse, c'est de dire qu'il y a des « Forces » (du subconscient) qu'on ne maîtrise ni ne connait entièrement. L'opposition anthropologique des sciences positives à la psychanalyse abhorre surtout les notions de forces internes, de devoir, de responsabilité et d'équilibre que valorise la psychologie des profondeurs.

Comme il a été dit, c'est une opposition purement politique ; la nouvelle façade du combat idéologique entre les pensées matérialiste et spiritualiste.

De là, la « question de la science », de la scientifité, est presque incongrue.