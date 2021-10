Halte à l’ignoble massacre des blaireaux !

@Aita Pea Pea

Bien peu de chats errants maintenant. Beaucoup plus de chasseurs en vadrouille.

Les chats sont des chasseurs c’est vrai, comme ils l’ont été depuis la nuit des temps. Ils chassaient bien plus d’ailleurs avant, car ils n’étaient pas nourris, et devaient vivre sur le pays, en termes de mulots, souris et oiseaux. Leur imputer maintenant la disparition des oiseaux ne manque pas de sel....Mais les cons, ça ose tout, comme on dit.

C’est plus facile de désigner les matous que de parler des pesticides et du désastre environnemental, (ondes, disparition des zones protégées, réchauffement, empoisonnement des sols, et j’en passe) qui condamnent d’ailleurs les deux tiers des espèces.

Les chats ne tuent pas les moustiques, hors comme tu le sais sans doute, plus de raison de nettoyer la visière de ta moto, alors qu’il y encore quarante ans, pas possible de faire plus de cent bornes sans devoir s’arrêter pour l’opération.

La disparition des moustiques est d’ailleurs elle aussi un des grands problèmes de la préservation des oiseaux. C’est leur garde manger.

Noyons les chats, jetons les à la rivière. Peut être que le monde ira mieux. Peut être bien que ça servira à rien mais ça soulagera les cons.