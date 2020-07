Ceci est un message très important.

En ces temps troubles et troublés par des agitateurs dont le dessein ultime est de nous faire souffrir physiquement et psychologiquement, je vous remercie d'avance de prendre quelques minutes pour lire ce qui suit.

Il est important voire capital de respecter toutes les mesures sanitaires imposées actuellement par notre gouvernement et ce, sans questionnement aucun.

Si vous doutez une seule seconde du bien fondé de la démarche de protection entreprise par nos élites, n'oubliez pas que des complotistes se sont regroupés et activement mis en marche pour nous faire croire que les élites mondialistes (que nous savons engagées à nous servir et à toujours oeuvrer pour le bien général) ont orchestré la gestion de la pandémie pour prochainement imposer un contrôle massif et globalisé des populations occidentales, et ainsi instaurer un Nouvel Ordre Mondial.

Portons fièrement le masque rendu obligatoire comme un étendard, un symbole de lutte contre ces conspirationnistes, ceux-là même qui sont à l'origine de nos maux : haine, racisme et antisémitisme et qui gangrènent jour après jour notre société.

Le masque nous garantit et nous assure une totale sécurité.

Halte à la peur ! Halte aux doutes !

Ne croyons pas les charlatans et tous ces pseudos scientifiques non reconnus par les vrais spécialistes qui inondent les réseaux sociaux et autres plateformes de discours nauséabonds, qui viennent nous expliquer par exemple que la taille d'un virus est inférieure au filtrage d'un masque chirurgical, qu'un traitement existe et qu'il est pratiqué dans de nombreux pays, que la seconde vague est un leurre pour nous apeurer, et que si les cas recensés augmentent c'est uniquement parce que l'on teste désormais plus de gens. Il suffit pourtant de regarder les chiffres des hospitalisations et des morts publiés tous les jours pour savoir où se trouve le vrai du faux.

Le masque tant réclamé durant la période de confinement est certes peu agréable à porter en cette période estivale, j'en conviens, mais il en sera tout autrement à l'automne et cet hiver, pensons-y !

Le masque nous protège, n'en doutons pas un instant.

Il nous protège et nous rassure.

C'est là aussi un point très important.

Soyons rassurés. Le masque nous protège de ce virus, de tant d'autres maladies...

N'encombrons pas nos esprits de questionnements douloureux, de recherches d'information alors que nous avons à notre disposition via la télévision, la radio et dans les journaux reconnus, les meilleurs journalistes d'investigation qui travaillent durement pour nous donner à chaque seconde une information disponible de qualité, diversifiée et objective.

Leur professionalisme irréprochable, leur indépendance, nous permettent d'avoir rapidement une compréhension et connaissance optimale, totale et parfaite de notre société et de ce qui se passe dans le monde. Et ils nous le disent, nous le répètent : le masque est la seule solution pour lutter contre le virus faute de mieux.

Fuyons les pseudos lanceurs d'alertes qui se gargarisent en mettant bout à bout des miettes et bribes "d'information" glanées deci-delà dans des montages vidéos glauques et ridicules.

Fuyons-les ! Fuyons-les comme la peste !

Ils sont le pire, la lie de l'humanité. Leur objectif est de nous monter les uns contre les autres, nous diviser. Ils ne souhaitent qu'une chose : nous entrainer dans une dystopie, un nouveau paradigme où chaque individu sera livré à lui-même, où chaque individu devra souffrir pour s'offrir l'illusion d'une pseudo liberté.

La liberté est là, aujourd'hui, dans nos mains.

Le masque nous permet malgré la pandémie de pouvoir nous rencontrer, nous voir, travailler, consommer, nous divertir et ce en toute sérénité. N'est-ce pas là le but de nos vies ?

Et demain, un vaccin efficace et sûr nous permettra de retrouver nos sourires pour l'instant dissimulés.

Faisons confiance, ne doutons pas !

N'écoutons pas ces mensonges répétés et relayés aux quatre coins du monde par ceux-là même qui tentent de nous "ouvrir les yeux".

Gardons-les fermés, bien fermés face aux mensonges éhontés.

Et si un doute nous effleure vérifions imméditement ce que disent les médias officiels, uniquement ceux validés par notre gouvernement. Ils sont les seuls à même de nous garantir la vérité vraie. La seule, l'unique.

Halte à la peur ! Halte aux doutes !

Notre élite veille sur nous comme elle l'a toujours fait.

Remettons nos vies et notre santé, sans peur, sans doutes, dans les mains d'experts reconnus qui savent évidemment bien mieux que nous ce qui est bon pour nous.

Ne doutons jamais, jamais !

Halte à la peur ! Halte aux doutes !

Quelques liens à ne pas consulter pour continuer à tout comprendre :

https://www.youtube.com/watch?v=3vdHki_R37M

https://www.youtube.com/watch?v=bJUF9DLlVsw

https://www.youtube.com/watch?v=fRxRIRZkxHU

https://www.youtube.com/watch?v=xGN5N3vrbLE

https://www.youtube.com/watch?v=NvMNf0Po1wY