Halte au confusionnisme : #JeSuisIslamoGauchiste

Ils sont nombreux ceux qui à l’ancienne gauche, convertis au macronisme, ont basculé dans la confusion qu’a constitué l’effondrement du clivage gauche/droite après les élections. Sans doute la peur des attentats ou peut-être l’acceptation plus ou moins trouble de leur propre confusion idéologique, mais aussi Twitter ou la propagande médiatique toujours prompte aux exagérations et aux buzz, ont fini par aveugler de peur d’abord puis aujourd’hui de haine une grande partie de ceux qui jusque là résistaient encore aux appels du RN ou de leur allié objectif que constiue dorénavant clairement LREM. On pourra m’objecter tout ce qu’on voudra mais LREM et Macron ne pourraient pas passer au deuxième tour sans le RN. Et tous -y compris le RN- le savent pertinement.

C’est avec le terme « islamo-gauchisme » que les deux frères ennemis ont trouvé une excellente méthode pour passer de la confusion au confusionnisme : islam=islamistes=terroristes=arabes=noirs=immigration=islam et ainsi de suite. Ils ne le diront jamais comme ça bien sûr, et la plupart des trolls vous accuseront même d’être à l’origine de ces raccourcis honteux et racistes : vous serez donc bien un… islamo-gauchiste ! ce concept ne signifie aujourd’hui rien de plus que la confusion et c’est cela qui permet de s’en servir tout le temps ; à tel point que tenter d’en expliquer véritablement le ridicule conduit à un merdier dont on ne peut se dépêtrer. De la même manière ils ont réussi à faire passer des noirs victimes de racisme pour des racistes, et leurs soutiens pour des… islamo-gauchistes bien sûr ! Les valeurs de la gauche étant la défense des opprimés et les opprimés réclamant l’application de la devise française « Liberté, Egalité, Fraternité », il est difficile de comprendre autre chose que leur volonté de tout mélanger, de tout inverser.

Seulement de malsain qu’il était, le climat en France vire carrément à l’odieux : nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui prêts à en découdre physiquement, car ils ont finit par croire réellement qu’en France de nombreux groupes de noirs ou/et musulmans interdits aux blancs se rassemblent en cachette entre eux pour exprimer leur haine des Français et préparer le grand remplacement, un peu comme dans les sinistres « protocoles des sages de Sion », dont on connaît malheureusement le résultat. D’ailleurs le dire seulement vous vaudra de la part de ces mêmes individus la même réponse que pour le reste : islamo-gauchiste.

Tous ces petits intellectuels suffisants et complètement déconnectés de la vie réelle ne voient pas les dégâts qu’ils causent en vrai dans la population (enfin j’ose l’espérer) : ils n’imaginent pas le nombre de gens qui, au nom des « valeurs françaises » ou des racines « judeo- chrétiennes » de la France souhaitent aujourd’hui -au mépris donc de ces soi-disant valeurs- foutre dehors noirs et arabes et musulmans ! La remigration ils appellent ça au RN, car ils assument vraiment (et oui on en est là en 2021) ; tandis que chez les autres on préfère parler de laïcité. Au mépris de son véritable sens, évidemment. Toujours la confusion. Mais n’oublions pas que je suis un islamo-gauchiste…

Après si défendre les minorités opprimées, défendre les valeurs de partage et d’humanisme, de tolérance et d’ouverture c’est être islamo-gauchiste alors je veux bien en être un. Après si malgré mon absence de sympathie envers les religions je me sens obligé de lutter contre l’islamophobie qui règne ici et que cela fait de moi un islamo-gauchiste alors ça me va aussi. Et si défendre le droit des personnes victimes, quel que soit leur peine, à se rencontrer entre elles pour en parler me range parmi les islamo-gauchistes alors j’en suis encore.

Maintenant si le PS -le parti SOCIALISTE- s’enfonce lui aussi dans ce piège de trolls confusionnistes en espérant se trouver du « bon côté », alors honte à eux. Et aussi tant pis pour eux, autant qu’ils fassent tomber le masque au plut tôt.

Pour tous les autres enfin, ceux qui se sentent encore vraiment de gauche et pour qui la devise de la France a encore un sens, ne vous acharnez pas à vouloir sortir de cette confusion, car c’est exactement ce qu’attendent des milliers de trolls derrière leur écran. Les ignorer est pour eux la pire des humiliations.

Vous savez aussi désormais qu’il ne vous reste plus qu’une seule solution pour 2022, car il ne pourra pas y avoir d’alliance avec le PS : LFI devient pour vous le dernier rempart de gauche avant soit la dictature soit la guerre civile. Nombreux sont sûrement ceux qui auraient préféré que Mélenchon ne soit que le porte-paroles d’un autre candiat LFI, mais peut-être est-il aussi le seul à avoir aujourd’hui les épaules suffisantes pour tenir ce rang. D’une manière ou d’une autre cette élection sera sans doute la dernière de la Cinquième République. Alors ne vous trompez pas

Caleb Irri

