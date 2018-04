Halte au feu ! Macron, Trump et May ont menti !

@doctorix

Asselineau a peu de couverture médiatique, contrairement à l’extrême gauche sans frontièriste chérie du système. Mais je ne l’ai jamais entendu parler de grand remplacement, d’invasion comme Dupont Aignan, donc on peut le mettre dans le même sac des « bien-pensants » sauf erreur. Même s’il veut le Frexit et l’OATANexit...

Vous confondez les prises de positions, l’affichage, l’extrême gauche aussi est contre l’OTAN, et le soutien où non aux instruments d’une politique, ce dernier étant ce qui compte. Mélenchon aussi critique l’OTAN mais il est pour faire de l’Europe une Amérique d’immigrés, sa « France métissée heureuse de la 6eme république etc. »

Or les USA, font de l’UE un canniche à son image, par la transformation en une société américaine, par la MacDonaldisation et l’immigration. Le 93 a voté à 80% pour Macron. Et la politique de Macron de faire des « hubs » financiers de la « Startup France » avec les métropoles globalisée, c’est ça qui compte. Et ça se fait avec l’immigration et l’américanisation des populations et des esprits. Le soutien à l’OTAN n’en est qu’une conséquence. Comme d’avoir une société libérale. Tous les pays multiculturels sont libéraux, et sauf erreur ils sont tous dans l’OTAN, cqfd