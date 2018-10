Halte au harcèlement scolaire !

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé du "braquage" d'une enseignante. Il existe toutefois une souffrance tout autant silencieuse que massive, elle résulte du "harcèlement scolaire", qui frappe des enfants et adolescents.

En quoi consiste le harcèlement scolaire ?

Sur le site de l'assosiation "Marion La main Tendue", on trouve la définition suivante : « …lorsque l’enfant est exposé de manière répétée et à long terme, à des actions négatives de la part de un ou plusieurs élèves ». Il peut s'agir d'insultes, de moqueries, de grimaces, de gestes obscènes, de propagation de fausses rumeurs, d'isolement, de coups, de menaces ...

À ce titre, me direz vous, n'avons nous pas tous été exposés un jour ou l'autre au harcèlement scolaire ? Non, car ce qui caractérise celui-ci, c'est la répétition de ces agressions, lesquelles peuvent se prolonger des mois, voire des années.

Le harcèlement scolaire est-il fréquent ?

Oui, d'après le site psychologies.com, 1,2 millions d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire. L'UNICEF estime que 10% des collégiens en souffrent. C'est énorme.

Quelles sont les conséquences du harcèlement ?

C'est du lourd. La victime va progressivement s'isoler, acquérir une faible estime de soi, perdre confiance en elle. Les résultats scolaires vont se dégrader, la dépression s'installer. Le jeune adolescent sera marqué à vie. Parfois, le suicide n'est pas loin.

Les harceleurs, quant à eux, prendront l'habitude de tirer plaisir de la souffrance d'autrui.

Que fait l'institution ?

Le problème est difficile à traiter, car le harcèlement se produit en dehors de la présence des adultes et les victimes restent souvent silencieuses. La campagne "Non au harcèlement" tente de faire bouger les choses et propose des outils. Un numéro vert est mis à la disposition des enfants et des familles : le 3020.

En conclusion

Le harcèlement scolaire est un véritable fléau contre lequel il est difficile de lutter et dont les conséquences sont d'une gravité extrême. Son éradication doit absolument devenir une grande cause nationale !

Source de l'illustration ! Openclipart.

