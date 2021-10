Hanouna : « Abstention piège à cons... »

"Hanouna te touche, Dieu te guérit" - "la mégalomanie galopante d'un apprenti sorcier" - "bouffon thaumaturge" - "L’étoile de Bolloré" - cirque hanounesque" - "le melon d’or" - (Marianne).

N'en jetez-plus, pourquoi tant de haine contre "l'animateur star de C8" ?

Cyril Hanouna sort « Ce que m’ont dit les Français », un livre coécrit avec l’éditorialiste Christophe Barbier. L'idole des fanzouzes prépare également une émission politique pour 2022, « C’est déjà à vous de voter ». Lorsqu'un amuseur public se vante d'avoir une relation unique avec le peuple, comment s'étonner que l'ami de Macron, également proche de Bolloré et "cop" de Mélenchon, en prenne plein la figure de la part d'un journal orienté à gauche et probablement un peu excédé qu'un clown prétentieux vienne leur faire la leçon sur le peuple.

Serait-ce Marlène Schiappa, experte en com' et auteure de plusieurs livres, dont Osez l'amour des rondes et d'autres oeuvres plus érotiques encore mais sous pseudo, qui a déclenché quelque chose chez Hanouna. Ce besoin soudain et irrépréssible de donner son avis sur le manège politique de notre pays, "comme tout le monde" selon le trublion de "Touche pas à mon poste" et "Balance ton post", avec une fausse modestie certaine. La ministre avait même proposé l'idée que Hanouna "coprésente le débat de l’entre-deux-tours" de la prochaine présidentielle, excusez du peu !

Élections, piège à cons !

"Abstention, piège à cons aussi", répond Hanouna, car il le sait et en est sûr, "il a beaucoup de gens dans son public et parmi les téléspectateurs qui ne sont pas encore fixés sur tel ou tel candidat". Donc tous les soirs, il va présenter un postulant au pouvoir pour aider son public à faire son choix. Ne doutez pas que Hanouna n'incitera personne à voter pour "tel ou untel". Il veut juste pousser les jeunes et les moins jeunes indécis à voter.

Comme il aimerait avoir le président de la République dans son émission... Qu'il se rassure, il viendra !

Selon Hanouna, "Il y a plein de responsables politiques qui n'ont pas conscience de la détresse de certaines familles". En réalité, les élus de droite comme de gauche sont parfaitement au courant de la situation de pauvreté de dix millions de Français qui ne date pas d'aujourd'hui, ils ne sont ni sourds ni aveugles et savent que le problème ne sera jamais résolu par aucun gouvernement. Alors, laisser croire comme le fait Hanouna, qu'en voyant les gens en difficulté "dans une émission aussi populaire" que la sienne, les élus verront enfin "la réalité" c'est quand même d'une grande naïveté, ou alors avoir la grosse tête.

Ensuite, le roi du PAF se fait professeur des élites politiques qui sont invités dans son émission, mais si et vous allez en rester Baba !

"Ils doivent être le plus naturel possible, et parler vrai, dire les vraies choses... Je leur dis : ne faites pas de promesse, car on a fait tellement de promesses aux Français qu'ils n'y croient plus. Essayez juste de dire les choses (encore) et de dire quand c'est possible et quand c'est pas possible, car les Français sont tout à fait capables de comprendre que c'est pas possible ( c'est du lourd là). Mais ils veulent de la considération, qu'on les écoute et qu'on se penche sur leurs problèmes... Les Gilets jaunes, c'est parti d'un manque de communication, ils se sont dit : on ne nous considère pas..." Et bien voilà tout s'explique, la vie est si simple avec Hanouna.

Hanouna discute parfois avec Zemmour

Aujourd'hui, plus aucun interview politique ne peut se dérouler sans parler du polémiste, tout le monde médiatique le demande sur son plateau ou au moins parle de la moindre de ses déclarations. Donc, l'homme aux 5 millions de followers, dont quelques fantômes, veut l'inviter dans ses émissions, même s'il est "aux antipodes idéologiques" du candidat non déclaré aux élections. "J'ai envie de débattre avec lui", dit-il. Car, Hanouna est "ouvert au dialogue" il croit qu'on peut "trouver un consensus" avec l'auteur du "Suicide français". Sinon, "chacun va quand même avancer un peu vers l'autre".

D'après l'animateur télé, "quand les hommes politiques sortent de mes plateaux, ils me disent toujours qu'ils ont bougé sur tel ou tel point". On aurait aimé savoir lesquels ! N'empêche que, Hanouna échange beaucoup avec Mélenchon et a déjeuné avec Xavier Bertrand ; de vraies références. Sans oublier l'essentiel, enfin n'exagérons rien, Emmanuel Macron lui demande souvent : "Comment tu sens les Français en ce moment ?". Mais le président ne l'écoute pas !

Si tout ça ce n'est pas la preuve que Cyril Hanouna possède l'incontestable talent d'un faiseur de roi, alors qu'est-ce que c'est ?

Sources : Le Parisien et Le Républicain Lorrain (version papier)