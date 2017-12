On ne parle plus que de harcèlement sexuel ces derniers temps et même le gouvernement tient à présenter en 2018 un projet de loi sur les violences sexuelles faites aux femmes, pour les prévenir, les réduire et mieux les sanctionner.

Or, on ne parle pas du harcèlement moral, notamment au travail. Cependant que la Loi les lie :

"- Article L1121-1 du code du travail : « Les dispositions du code du travail régissent les droits et obligations des parties engagées dans une relation contractuelle de travail, dans le respect des libertés individuelles et collectives, auxquelles il ne peut être apporté aucune restriction qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. » Ces termes définissent les droits à la dignité de la personne au travail. La question du harcèlement moral et les agissements de harcèlement sexuel s’y rattachent."

J'aimerais que ce projet de Loi en tienne compte.

Pour ma part, j'ai connu les deux : harcèlement sexuel de rue et harcèlement moral en privé et au travail. Et pour ma part, j'ai autant été affectée par l'un et l'autre. Mais certainement plus par le harcèlement moral au travail, qui lui est quotidien.

Quand on subit un harcèlement de rue, par exemple, on repousse l'agresseur et souvent, tout se passe bien (malgré les insultes). Quand on subit un harcèlement moral de son conjoint, on divorce ou on se sépare et là aussi, cela met fin à aux agissements pervers de l'autre. Mais par contre, lorqu'on subit un harcèlement au travail et ce, malgré les Lois, ce dernier perdure, jusqu'à vous inciter à démissionner. Je parle là d'un harcèlement émanant d'un Directeur ou d'un Chef de Service. Je ne puis en parler, puisque soumise au secret professionnel. Mais je n'ai qu'un exemple à donner, parmi tant d'autres :

http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/01/17/le-suicide-d-un-medecin-de-l-hopital-georges-pompidou-revelateur-de-dysfonctionnements_4848821_1651302.html

C'est ce harcèlement que je connais à ce jour. J'ai frappé à plein de portes et la seule qui m'ait entendue est le Tribunal Administratif, dont j'attends toujours, depuis juin 2016, la décision. Je ne sais même pas si ce dernier ira dans mon sens, le Directeur clamant à qui veut l'entendre qu'il a toujours gagné au TA...

Alors oui, je suis pour que tout harcèlement soit puni. Mais pas seulement le harcèlement sexuel. Chaque victime, de tout harcèlement, quel qu'il soit, se trouve dans une situation pour le moins sensible, dangereux. Et lorsqu'il s'agit de harcèlement sur son lieu de travail, cela est d'autant plus difficile que bien souvent l'Omerta est de mise, afin de ne pas perdre son travail. Quand on a un prêt à payer, des enfants à élever, bien souvent, on se tait. Pour ne pas faire de vagues. Et on se laisse manipuler, dénigrer, enfoncer, tuer...

Alors, que faire face à nos bourreaux ? Les Lois se doivent d'avancer en ce sens, puisque le travail est devenu l'épanouissement de tous. Il faut protéger les travailleurs aussi.