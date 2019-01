Harcèlement téléphonique...

@rosemar j ai eu des appels telephoniques sur ma ligne rouge J etais semble t il , heureux gagant et de je devais rappeler un numero surtaxe , J ai eu un autre appel sur un contrat , je me suis laisse prendre au jeu lorsque m on interlocuteur me demande mes coordonnées bancaires Je luis fis remarquer que celle ci ne pouvait etre communique apres reception de la police d assurance . Il me passa « son supérieur » La je fus injurieux comme dans le cas precedent Je n ai plus eu d appel . Comme dans la rue, etrangement les personnes ONG ou autres ne m adresse guere la parole , j ai envoye chier un militant de medecin du monde sur le parvis de la part dieu Il commencait a me « gaver grave » avec sa culpabilsation . Ils sont bien formater et ils ne se rendent pas compte que les presidents de ces ONG se gavent pendant qu ils font les sale boulot exemple cas releve de cokyail onereux au siege d Amysty . L Europe tire des lignes de credits , Il faut savoir etre odieux afin d avoir la paix ,