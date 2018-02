Haro sur l’ENA : du con qui regarde le doigt qui montre la lune

@Piere CHALORY

je me fout aussi que F.Asselineau soit énarque ou pas...

Pour ce qui est du score de l’UPR et de son futur développement, je ne suis pas en accord avec vous et ce tout simplement à cause des dizaines d’adhésions journalières à ce parti boycotté par les médias. Des dizaines, oui je dis bien des dizaines d’adhésion journalière !

Depuis les dernières élections présidentielles les français désinformés mais pas si con, comprennent que les partis politiques qu’on leur présente dans les médias appliquent tous la même politique européenne (Sarkozy, (droite) Hollande(gauche), Macron (centre)), l’abstention grimpe de plus en plus et les français sont de plus en plus dégoutés de la politique.

les médias ont maintenant de plus en plus de mal à boycotter l’UPR, en effet la barre des 30 000 adhérents vient d’être franchie et les médias commencent à parler de l’UPR un peu plus souvent , et nombreux sont les français qui découvrent réellement l’UPR et cela se répercute en adhésion.

Les actions de l’UPR pour se faire connaître se développent elles aussi : soutien de FA aux manifestations à Créteil contre la suppression des départements de la petite couronne, invitation à science po de Lille, présentations de candidats à toutes les élections législatives partielles, conférences à travers la France, etc...

Certes on ne verra pas L’UPR promut comme Macron dans les médias, mais les médias ne pourront bientôt plus faire l’impasse totale et les adhésions continueront de pleuvoir.

Le discours, les analyses et le programme de l’UPR ont une autre consistance que ceux de « Chasse et pêche », la comparaison est ridicule.

Au début de tout mouvement il n’y a souvent qu’une personne, aujourd’hui on est 30229 ( déjà 9 adhésion ce jour !).