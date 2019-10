Haro sur la carte prépayée, cheval de Troie des monétaires anonymes

Nées dans les années 90, mais devenues prééminentes au milieu des années 2000, les cartes de crédit prépayées sont aujourd’hui au cœur d’une controverse croissante. Ces cartes affiliées aux réseaux internationaux MasterCard ou Visa permettent de stocker de la valeur monétaire sur une puce. Elles se rechargent sur internet ou contre du cash dans une boutique spécialisée – en France, les buralistes. Une PFS (pour Prepaid Financial Services) permet à la fois de payer ses achats dans les magasins et sur internet comme une carte de crédit classique, mais aussi des retraits d'espèces en distributeur automatique. De surcroît, certaines cartes prépayées permettent de recevoir des virements. Il est également possible d’acheter des bitcoins – ou autre cybermonnaie – avec une carte prépayée.

Elles présentent donc tous les avantages d’une carte de crédit classique tout en n’exigeant pas de connexion avec le compte bancaire du porteur. Cela permet d'éviter de transporter du liquide et d’effectuer des achats pratiquement anonymes – une confidentialité qui présente un certain intérêt à une époque où tous nos achats sont scrutés et où la data se trouve au centre d’une nouvelle ruée vers l’or. Mais comme il est tout simplement impossible de retracer l’historique des opérations effectuées, ces cartes sont surtout devenues un outil privilégié des systèmes de redistribution d’argent sale. Grâce à elles, c’est désormais un jeu d’enfant de faire entrer ou sortir en toute discrétion de grosses sommes d’argent d’un pays.

Un défaut de transparence

« Leur principale clientèle, ce sont les millions de personnes qui n’ont pas de compte en banque ou se voient refuser une carte de paiement traditionnelle », explique Laurent Nizri, patron du cabinet spécialisé Altéir Consulting. Pour autant, dès leur apparition la cellule de renseignement du ministère de l'Economie et des Finances (Tracfin) tirait la sonnette d’alarme au motif d’un risque significatif de facilitation du blanchiment. Et l’histoire ne leur a pas donné tort. « Nous avons commencé à en trouver dans les poches des dealers dès février 2011 », note le commissaire divisionnaire Jean-Marc Souvira, chef de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière.

Plus choquant encore, ces cartes ont été rapidement identifiées comme des outils opérationnels par des réseaux terroristes – et leur a permis d'échapper à toute surveillance financière. Ainsi, le désormais tristement célèbre Salah Abdeslam s’était en effet servi d’une carte prépayée pour louer deux chambres la veille des attentats de Paris et Saint-Denis, mais aussi pour acheter des détonateurs, des batteries, et les composantes qui ont permis de fabriquer les bombes utilisées le lendemain. La France a réagi par un décret en novembre 2016, qui plafonne la capacité globale de ces cartes à 10.000 euros, avec un plafond de dépenses mensuelles de 1000 euros. « Pour un réseau organisé, ce n’est pas vraiment un obstacle » déplore toutefois Jean-Marc Souvira.

En outre, la mesure a une portée très limitée étant donné que les autres pays européens continuent à y avoir recours avec des contrôles bien moindres, avec la bénédiction de la Commission européenne, qui invoque « la concurrence et le développement de nouveaux services innovants ». A Bruxelles aussi, les demandes visant à une plus grande traçabilité de ce mode de paiement commencent cependant à se multiplier. « Les cartes prépayées sont encore à ce jour fréquemment utilisées par les criminels et les terroristes car elles permettent l’anonymité en dessous de certains montants… Elles doivent devenir traçables, ce qui les rendra évidemment moins attractives. Dans tous les cas, cela signifiera que les terroristes auront moins de facilité à passer entre les mailles du filet » avançait ainsi récemment l’eurodéputée flamande Helga Stevens.

Les abus persistent

De fait, les problèmes posés par ces services n’ont pas tardé à refaire les gros titres. On apprenait ainsi fin septembre que la société britannique Prepaid Financial Services s’est vu infliger une amende d’un million d’euros par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le régulateur français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans son collimateur, plusieurs dizaines de milliers d’euros de rechargements n’ayant fait l’objet d’aucun suivi de la part de PFS. Pour le régulateur, la société « ne respecte pas ses obligations de vérification de l’identité et de connaissance des clients porteurs de la monnaie électronique qu’elle émet » et « les informations recueillies sur le mode de règlement des opérations de rechargement des cartes sont insuffisantes ».

Aussi, c’est sans grande surprise que nous apprenions, fin septembre également, que le milliardaire en cavale Mukhtar Ablyazov, celui-là même que le quotidien londonien Evening Standard avait appelé « le fugitif le plus riche du monde », avait acquis 75% des parts de Creacard S.A., le leadeur français de la carte de paiement prépayée. Une broutille pour un homme condamné pour avoir détourné 7.6 milliards d’euros de fonds publics Kazakhstanais à l’époque où il dirigeait la banque BTA. La société française, qui est adossée à une société de Gibraltar titulaire d’une licence européenne de monnaie électronique, apparait comme un véhicule financier idéal pour un homme largement empêché du fait de ses multiples condamnations – 20 ans de prison dans son pays d’origine, 22 mois au Royaume-Uni – et des poursuites pour fraude à grande échelle dont il fait l’objet en Russie, en Ukraine et en Pologne. Il a même été emprisonné près de 3 ans en France où il résidait à l’époque.

Dans un article édifiant, le journaliste d’investigation et rédacteur en chef de EU Today, Gary Cartwright détaille la constellation de sociétés écrans, d’achat d’actions et de connections douteuses (qui vont des criminels en col blanc condamnés jusqu’à l’ex poids lourd de la Trump Organisation Daniel Ridloff) qui ont permis à l’oligarque de continuer à faire circuler les fonds qu’il a détournés – et dont les cartes prépayées sont le dénouement logique. Elles auraient même servi au financement d’une ONG au fonctionnement pour le moins opaque, l’Open dialogue Foundation, sur laquelle il s’appuierait pour faire du lobbying et obtenir le droit d’asile dans plusieurs pays européens.

Aussi, devant la gravité des faits encore récemment imputés aux cartes prépayées, on se demande pourquoi l’UE ne s’accorde pas sur une régulation a minima pour éviter de tels abus. Et ce d’autant que plus de transparence n’aurait pas d’impact sur leur clientèle initiale – les personnes qui ne sont pas en mesure d’obtenir une carte de crédit classique ou les voyageurs désireux de ne pas transporter trop de cash. A l’heure où l’Europe se penche sérieusement sur le contrôle des cryptomonnaies, ne serait-il pas logique d’étendre cet effort aux cartes de crédit prépayées ?