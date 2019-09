Haro sur le Professeur Joyeux

Une fois de plus et sans surprise, notre ministre des laboratoires, Agnès Buzyn, s'en prend à son vieil ennemi, le Pr.Joyeux, qui lui a fait perdre il y a quelque temps une partie de ses ventes de vaccins, ce qui a mécontenté ses sponsors, les laboratoires vaccinaux.

Cette fois, il s'agit de l'attaquer sur de soi-disant essais thérapeutiques qu'il aurait effectués en soutien d'un grand pharmacologue, le Pr. honoraire Jean-Bernard Fourtillan.

Les deux produits incriminés sont des dérivés naturels de la serotonine, la Valentonine et le 6-méthoxy-harmalan, les trois substances étant naturellement présentes dans l'organisme, les deux dernières étant des dérivés naturels de la première. Il ne s'agit donc nullement de tester des substances nouvelles ou artificielles (lesquelles obtiennent, soi-dit en passant, des AMM avec grande facilité, voire laxisme). Il s'agit juste de corriger un déficit à l'aide de produits naturels, présents naturellement dans l'organisme, et clairement identifiés.

Un médecin peut prescrire ce type de substance. Il peut aussi déterminer si le sujet est apte à les recevoir, et quand, et s'il peut en espérer un bénéfice. Il peut ausi déterminer si les traitements antérieurs peuvent être poursuivis ou doivent être supprimés lors de l'introduction de ces substances. Le Pr. Joyeux, surtout avec l'assistance vigilante d'un pharmacologue, est donc parfaitement en droit de prescrire ces substances à qui il l'entend, avec bien sur le consentement éclairé de son patient.

Je crois même qu'un médecin peut prescrire en dehors du cadre légal si aucun médicament ne peut résoudre le problème qui se pose à son patient, sous couvert de précautions élémentaires. On vous mentira si on ose prétendre que ce n'est pas le cas avec Parkinson et Alzheimer..

Si on ajoute, donc, le peu d'efficacité des drogues officiellement reconnues pour combattre le Parkinson ou l'Alzheimer, qui n'ont de fantastique que leur coût, on ne peut que s'étonner de l'acharnement ministériel et médiatique qui se déchaîne aujourd'hui. On s'étonne un peu moins si on songe aux bénéfices colossaux qu'engendrent les "traitements" anti-alzheimer et anti-parkinsoniens actuels. Et moins encore si on se représente que ce traitement pourrait peut-être à terme remplacer le faramineux marché des hypnotiques, avec infiniment moins de dépendance et autres effets secondaires.

J'avoue ne pas connaître très bien le métabolisme de la sérotonine et de ses dérivés, et je n'émettrai donc pas d'avis définitif sur l'intérêt de cette thérapie. C'est pourquoi, avant de crier au loup, j'ai voulu prendre connaissance des travaux du Pr. Fourtillan.

Ceux-ci me paraissent dignes d'intérêt, auss je les soumets à votre examen et à votre réflexion.

Il y a même des vidéos explicatives ici :

https://fonds-josefa.org/regulation-veille-sommeil/

Un dernier point : les media ont présenté le "fonds Josefa" comme une redevance à une secte, dont Joyeux serait le gourou. Ben oui, Josefa, ça fait vachement secte, pour un journaleux...

Il n'en est évidemment rien : Josefa a été choisi en hommage à Soeur Josefa Menéndez, une mystique ayant vécu à l'abbaye de Poitiers qui héberge les recherches.

Et le fonds Josefa est à but non lucratif. Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque-chose.

Les professeurs Jean-Bernard Fourtillan et Henri Joyeux ont décidé d’unir leurs efforts, pour faire connaître au grand public, en même temps qu’aux professionnels de la santé et aux chercheurs, cette découverte essentielle et les médicaments (patchs transdermiques), en cours de préparation, qui en découlent.

Ils ont créé un fonds de dotation, à but non lucratif, le Fonds Josefa*, auquel ont été cédés, en totalité, les droits de propriété intellectuelle des brevets de médicaments issus de cette découverte.