Hébergement touristique... rêve et réalité

L’hébergement touristique, ce n’est pas tout ce que l’on croit.. et pourtant !

D’abord, faire des travaux ! Refaire la chambre du fils. De A à Z. Enlever les posters et la tapisserie, reboucher les trous, repeindre. Belles couleurs ! je consulte quelques magazines de déco. Et HOP, peinture, pinceaux, rouleaux… c’est parti. Et puis, ce n’est pas suffisant. Alors j’appelle le carreleur qui refait le sol. Design, la chambre une fois finie !

Mais si je loue toute la maison ? Il faut aussi refaire une autre chambre, puis la salle de bain, puis une cuisine neuve, puis repeindre le salon, puis refaire de la déco ?

OK, je convoque quelques entreprises, quelques aides amicales et je me mets en bleu de travail.

En 3 mois, c’est fait. 3 mois plus quelques milliers d’euros.

Le résultat est splendide.

Il me manque encore quelque chose : la literie neuve, des draps neufs et colorés, des rideaux occultants, des serviettes de toilettes douces, des tapis, des coussins, des nappes, des couvre-lits, un peu de vaisselle moderne pas celle de ma grand-mère !…

Je fais les boutiques, les marchés, je trouve des promos. Gifi, Leroix-Merlin, Weldom… et Internet. C’est fou ce qu’on trouve sur Internet !

Le compte en banque vide, je me dis que c’est temps, il n’y a plus qu’à trouver ma clientèle.

Vite faire des photos de mon sweet home. Avec mon iPhone, no problèm, les photos seront parfaites. J’attends le bon rayon de soleil, je mets des fleurs dans les vases, dispose sur la table un factice petit déjeuner, range mes affaires personnelles dans les placards. Et clic, clic.

Les photos sont réussies, mon logement paraît spacieux, neuf, classe.

Ha, j’ai oublié les photos du jardin. Nouveau rayon de soleil, piscine propre (et oui, mon atout c’est la piscine) et photos, de jour, de nuit, fleurs, arbres, reflets. c’est hollywood !

Et c’est parti pour la mise en ligne, l’authentification de mon identité, ma photo (zut, faut que je fasse un selphie), le descriptif français/anglais (merci google traduction), le choix des différentes options, le prix de location (à la nuit, à la semaine… pour une personne, pour 2 personnes, pour quatre…) le calcul des frais de ménage, la gestion du calendrier, l’authentification de ma banque pour les versements…

Une semaine de boulot !

Après avoir quitté le bleu de travail et l’objectif de photographe, me voilà donc informaticienne !

Mais c’est réussi !

Ne manque que le premier client.

Il ne se fait pas attendre d’ailleurs. Ou plutôt, ils ne se font pas attendre.

5 semaines de retenue en quelques jours. Plus des nuits par ci, par là.

Houra !

Je fais mes calculs, je me dis qu’en une saison j’aurai amorti mes investissements.

C’est miraculeux.

Et ils arrivent les premiers clients. Voyageurs comme ils disent ..

Maintenant que je suis une pro, allons jusqu’au bout. Je leur fais la totale. Apéro de bien venue, quelques en cas dans le frigo, boîte de lessive, senteur de Provence en aérosol, jeux pour leurs enfants…

A propos d’enfants, j’ai oublié de dire que j’ai tout prévu, barrière de sécurité pour les escaliers, alarme piscine, trousse de premier secours, affichage de numéro d’urgence plus quelques lits de bébé, chaise haute, jeux…

Et la première semaine de location arrive. Je leur ai envoyé un plan et les indications pour venir chez moi. N’ont rien compris ! je vais donc les attendre sur un parking.

On arrive, je fais le check avec eux, leur donne les instructions, numéros de téléphone en cas de problème, les clés de la maison, celles du portail électrique, le code de l’alarme. Et une tonne de documentation sur « que faire, que voir, où manger dans la région ».

Et je pars. Ailleurs, chez une amie. Tranquille.

7 jours après, et après avoir téléphoneé pour connaître leur heure de départ, je reviens refaire le check et récupérer les clés.

Tout s’est bien passé, disent-ils. Maison super, jardin, piscine, tranquillité, repos.

Ils ont apprécié et j’en suis contente.

Dommage qu’ils aient laissé la maison dans un état indescriptible, poubelles pas vidées, frigo sale, miettes sur les plans de travail, sols tachés, lits pas défaits…

C’est pas grave en une journée j’aurai tout remis en état.

Et j’attends les notes, il faut noter, apprécier, mettre des étoiles de 1 à 5. Sur la propreté, l’accueil, l’environnement, l’arrivée, la précision, la communication. Ainsi qu’un petit commentaire public pour dire comment est le gîte.

Et notes et commentaires arrivent. Une araignée qui s’est permis de nicher en votre absence et c’est une étoile en moins sur la partie propreté. Un orage, un coup de vent, et la qualité/prix est tombée d’une étoile… Un tracteur qui passe dans votre quartier et l’emplacement est devenu bruyant.

Déception !

Il faut savoir que ces notes, ces appréciations, ces étoiles vous permettent d’être bien référencés, de monter en haut des listes déjà importantes des hôtes/loueurs. Si tu veux bien et souvent louer, il faut avoir d’excellentes notes !

Ne nous décourageons pas !

Il y aura quand même quelques aléas.

Une commande portail perdu alors que je suis à 300 km de là. Donc envoi par Chronopost d’un double.

Un WC bouché par bourrage papier. Il faudra que je fasse venir un plombier un dimanche.

Le robot de piscine grillé, à changer, mystère sur les raisons et l’utilisation.

Mon évier neuf complètement rayé avec une paille de fer.

Linge de maison à jeter, in nettoyable !

Casse de vaisselle

…

C’est une expérience !

Et un bel apprentissage !

L’analyse de ma clientèle est parlante.

les étrangers, Hollandais, Suédois, Belges, Anglais sont la plupart du temps contents. Ils vous mettent de bonnes notes et partent satisfaits. Ils aiment les échanges et apprécient ce que vous faites pour eux.

la clientèle française est plus difficile. Ils sont contents mais se plaignent toujours de quelque chose. Ne savent pas dire « très bien 5/5 ». Pour les français, très bien c’est 4/5, C’est très bien mais… Toujours quelque chose à redire. S’ils sont riches, ils veulent de l’hollywood même si c’est cher. S’ils sont moins riches, ils veulent aussi de l’hollywwod mais à bas prix. Leurs enfants sont souvent mal élevés et se permettent tout. Cassent et dérangent. Les français sont très « coq ». Orgueilleux, en position de suprématie. Surs d’eux et supérieurs.

Les jeunes et les retraités sont plus sympas et ouverts que les personnes 40/60 ans. Ces derniers sont plus exigeants, plus cassants, moins sympathiques.

En tout cas, louer sa maison, recevoir des voyageurs, leur être agréable, c’est un sacerdoce. On ne peut pas compter ses heures de préparation, de ménage, de repassage, de nettoyage, de courses, de réparations..

Etre de bonne humeur, faire au mieux toujours, rester patient… c’est le conseil que je donnerais à tout ceux qui ont décidé de faire comme moi. Et le rapport financier n’est pas aussi mirobolant qu’on veut bien le croire.

L’hébergement touristique, ce n’est pas tout ce que l’on croit…