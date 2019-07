Héritage de Johnny Hallyday : Sa veuve fait appel du jugement sur la compétence française

On s’y attendait. Laeticia Hallyday qui s’opposait au jugement rendu en mai par le tribunal de Nanterre a fait appel. L’information a été revelée par le porte-parole de son avocat, Me Ardavan Amir-Aslani, ce lundi 8 juillet. Le tribunal avait déclaré la compétence de la justice française pour trancher le litige sur l’héritage du Taulier.

Des testaments mis en cause

Le jugement avait marqué un revers pour la veuve de Johnny Hallyday, qui aurait préféré que le conflit l’opposant à David Hallyday et Laura Smet, les enfants de son époux, soit tranché aux Etats-Unis.

L’ancien mannequin née Laeticia Boudou aura été la plus longue histoire d’amour et d’homme marié à la fois de la star interplanétaire. L’homme lui avait confié de son vivant toutes ses affaires professionnelles, son entourage musical, son image et ses différentes entreprises. Dès l’été 2012, cinq sociétés qui gèrent ses droits d'auteurs et d'édition, ses concerts et tournées, ses produits dérivés ou l'immobilier, passent au nom de la grand-mère paternelle de Laeticia Hallyday, Élyette Boudou.

Le décès de Johnny Halliday délie toutes les frustrations de ses enfants et les résolutions fermes d’en découdre avec son épouse.

En février 2018, Laura Smet et David Hallyday décident de contester en justice le sixième testament fait par leur père. Ce document qui les déshérite complètement au profit de Laeticia Hallyday, fait des vagues dans la presse d’autant plus que de grandes tensions existent entre les enfants et elle. Elle est diabolisée par des personnalités publiques et accusée d’avoir manipulé son mari ainsi que ses dernières volontés pour ses enfants, à des fins égoistes et cupides.

Accompagnés de Sylvie Vartan (mère de David), les plaignants dénonçent un montage financier en se basant sur les nombreux testaments faits et défaits qui réduisaient au fur et à mesure la part qui leur avait été reservée. Ils revendiquent par la même occasion des droits sur le dernier album de leur père dit « posthume ».

L’attachement de Johnny à la France

Les magistrats ont conclu que Johnny Hallyday, malgré ses nombreux voyages et séjours aux États-Unis, était résident français au moment de sa mort en décembre 2017. En conséquence, la justice française a été déclarée bel et bien compétente pour trancher l’affaire : « Johnny Hallyday a conservé jusqu'au bout un mode de vie tout à la fois itinérant et bohème, mais surtout très français, qui l'amenait à vivre de façon (...) habituelle, en France », rapporte le huffingtonpost.

C’est une petite victoire pour Me Emmanuel Ravanas, l'un des avocats des premiers enfants de M. Hallyday, d’autant plus que le Le 26 juin, la Cour supérieure de Californie, à Los Angeles avait décidé de se ranger derrière la décision de la France concernant le transfert d'avoirs de Johnny Hallyday dans un trust bénéficiant à la veuve Laeticia. Dans l’Obs, l’homme de loi se rejouit : « La compétence judiciaire française est une décision extrêmement importante parce qu'elle marque l'attachement de Johnny Hallyday à la France et donc par contrepoint l'incompétence du juge américain pour traiter de ce dossier. »

Pas d’arrangement

Me Ardavan Amir-Aslani, l’un des conseils de Laeticia Hallyday avait aussitôt annoncé l’intention de sa cliente de faire appel, confirmant une information du Figaro.

L’épouse du défunt taulier n’a toujours pas pu rapatrier tous les biens de son époux comme elle le souhaitait dans sa requête émise aux juges. Elle devra encore attendre le 4 février prochain renouveller sa demande, toujours soumise aux conditions de la justice française.

Rappelons que le jeudi 11 juillet, une nouvelle audience devait s’ouvrir au tribunal de grande instance de Nanterre. Le président du tribunal avait invité en mai, Laeticia Hallyday à s’entendre avec David et Laura Smet. Mais, comme indique Le Figaro, la veuve n’a « déposé son appel que le tout dernier jour possible » informant les avocats de Laura et David par courrier, le vendredi 5 juillet. Ce nouveau retournement met donc fin à l’éventualité d’une réunion de « remise en l’état » prévue et relance une ènième fois les hostilités.

Dans une interview accordée à Voici, Laura Smet la comédienne de 35 ans et fille du taulier a annoncé son intention ferme d’aller jusuqu’au bout : « Je continuerai à me battre, peut-être pas pour moi mais pour mes enfants, plus tard. Parce que mon père l’aurait voulu (…) Je sais qu’il n’aurait pas aimé ce qui se passe actuellement, je le sais. Je suis sa fille, je ressens les choses. »