Fallait-il choisir l'heure d'hiver ou l'heure d'été ? À première vue, le bon sens recommandait de se rapprocher de la véritable heure solaire, qui n'est aucune des deux. Mais à la réflexion, tout n'est pas si évident.

Après tout, l'heure d'été, pourquoi pas ?

Longtemps après m’être scandalisé qu’on nous impose de vivre à une heure qui ne corresponde pas à celle du soleil, et donc à celle de nos corps, biologiquement programmés pour se coucher dès la tombé de la nuit et pour se lever au petit matin très tôt, je dois remettre mon avis en question.

Non pas que mes considérations furent erronées ; simplement il me manquait la prise en compte d’un élément. Un élément – vous vous en doutez bien – crucial.

J’avais conclu à l’époque, dans cet article, qu’il n’était pas étonnant de trouver tant d’apathie au sein de la population moderne considérant qu’on nous impose de vivre à un rythme qui n’est pas naturel, nous couchant beaucoup trop tard et nous levant de même.

Il suffit, pour s’apercevoir du décalage, de constater l’heure du JT du soir, à 20h précise.

À cette heure là, avec le décalage de l’heure d’hiver (1 heure d’avance), le Soleil est déjà couché depuis deux ou trois heures. Concrètement, nous devrions déjà tous être au lit, ou sur le point d'y aller. La société est conçue pour des gens déphasés, elle nous contraint et nous oblige à vivre selon son rythme à elle et non pas selon le rythme de nos corps.

En pratique, nous devrions épouser le rythme de vie des éleveurs qui, eux, suivent à peu près le rythme de leurs bêtes (ces dernières sont évidemment brusquées par les changements horaires qu'elles comprennent encore moins que nous) ; se lèvent tôt le matin, et se couchent donc tôt également s’ils veulent être en forme.

C’est la lecture récente d’un livre qui a éclairé ma lanterne. Emilie Brontë – Les Hauts de Hurlevent.

Dans cette histoire, les heures de coucher et de lever sont régulièrement spécifiées. On constate que les personnages sont très matinaux : la maison s’anime dès 4 heures du matin. Et pourtant il s’agit du récit de familles bourgeoises, pas d'éleveurs astreints à leurs bêtes !

D’ailleurs, voilà sans doute pourquoi il est communément affirmé que les heures de sommeil avant minuit comptent double. Non que minuit soit une heure magique qui prodigue un sommeil plus réparateur en soi ; c’est plutôt le fait de se coucher selon le véritable rythme solaire qui prodigue un sommeil réparateur. Donc tôt ! bien plus tôt que nous ne le faisons de nos jours !

Minuit – heure à laquelle énormément de gens commencent tout juste à se mettre au lit, à grand renfort de smartphones, tablettes ou PC portables – n’est que l’indicateur du temps de sommeil naturel perdu, puisqu’à ce moment là, la nuit est déjà tombée depuis plusieurs heures ; en hiver, elle est même presqu’à moitié écoulée.

Bien sûr, il n’est à aucun moment question de dormir autant d’heures qu’il y a d’obscurité puisqu’en décembre le soleil se couche à 17h pour se lever à presque 9h. Cela ferait 16 heures passées à dormir ! Évidemment, il n’est pas question de ça.

Pour garder un rythme raisonnable et constant, il suffit de se calquer sur l’heure de juin – où le soleil se couche vers 22h pour se lever à 6h du matin ; cela fait alors une nuit raisonnable d’à peu près 8 heures, ce qui est biologiquement une moyenne pour l’être humain – et de conserver le même rythme en hiver lorsque les nuits s’allongent.

Seulement avec le décalage de l’heure d’hiver et de l’heure d’été ; nous avons minuit en décembre quand il n’est que 23h en réalité, et minuit en juin quand il n’est que 22h en réalité.

Et justement. Comme nous l’avons vu ; nous vivons trop tard par rapport à l’heure solaire. Nous nous couchons trop longtemps après le soir et nous rognons le sommeil le plus réparateur.

Et puisque nous vivons trop tard, et que malheureusement, la société moderne telle qu’elle s’est formée ne risque pas de changer de sitôt ; alors peut-être serait-il judicieux, en fin de compte, d’avoir quelques heures d’avance...

Puisque les magasins ferment à 19h, que le JT est à 20h, que les séances de cinéma sont à 21h et que nous avons pris l’habitude de nous coucher autour de minuit, et que rien de tout cela ne risque de changer, alors autant continuer en sachant qu’en été, il sera 10h du soir à minuit, et que nous profiterons alors de deux bonnes heures de sommeil bien réparateur ; ce que nous perdrions définitivement si nous d’aventure nous réglions de nouveau nos montres à l’heure solaire ; puisqu’avec ou sans elle, nos vies sont déjà réglées et minutées par une société moderne qui n’a que faire de l’ordre naturel des choses.

Et c’est à la lumière de cette conclusion que je me dois de changer mon fusil d’épaule et d’affirmer que, en fin de compte, l’heure d’été, ce n’est pas si mal.