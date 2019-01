Heureusement, on a Houellebecq...

Autres dépressifs chroniques : Guy Bedos et son fils. Mais ce n’est pas eux qui vous aideront à changer la société. On rit beaucoup. On se sent soulagé parce qu’on n’est pas les seuls à être des cons (Bretécher). On a payé pour la séance et on est rentré tranquilos chez soi. C’est bien le rôle de la sérotonine( prozac ou autre). Bah, suffisait juste d’un bon fou rire,...il existe même des club d’optimistes ou de rire). Connaissez-vous des Club qui vous ouvrent les yeux sans sombrer dans la paranoïa ? Généralement pas fréquentés.