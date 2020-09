Hexagone et l’incivilité des Français, covid ou pas covid !

Une chanson que j’aime bien, « Hexagone » de Renaud, Combien d’années ? 45 ans environ ! Et je me dis en l’écoutant qu’elle est encore presque d’actualité !

La solidarité ? Oui un peu durant le Covid, ce fléau qui prétendument nous serait tombé dessus comme un rapace plongeant sur sa proie ! Ceci dit, il y a des années que l’on redoutait un nouveau virus ravageur parmi l’humanité. Ce n’est pas nouveau, notre histoire en est peuplé, notre chemin en est jonché, nos ancêtres ont eu leur lot, grippe, variole, choléra et autres pestes noires… fauchant des millions de personnes au passage.

Mon arbre généalogique (remonté à l’an 1520 ), m’indique que nombre de mes ancêtres sont décédés entre 40 et 50 ans, en moyenne ! Depuis, nous avons acquis 30 à 40 années de vie supplémentaire, dues à de meilleures conditions de vie (alimentation, médecine, soins, hygiène etc.), ce qui n’est pas si mal ! De quoi nous plaignions-nous de nos jours ?

Le covid, donc, a soi-disant été révélateur d’une certaine solidarité dans notre pays ! Oui certainement, dans nos villages comme dans nos villes, des actes sympathiques, généreux se sont joués ici et là, et un peu de compassion pour nos soignants, envers le règne médical était indispensable, également envers les routiers, les pompiers, les employés de supermarchés, à tous ceux qui ont eu l’obligation de travailler durant le confinement.

Le déconfinement fut un grand bol d’air pur pour nombre d’entre nous, et a poussé une partie d’entre nous à trouver un coin relativement tranquille dans nos campagnes ou montagnes, pour passer nos vacances, sans devoir grossir les stations balnéaires des bords de mer trop bondées.

« Coin tranquille », du moins c’est ce que je pensais ! En fait, mon endroit perdu à quelques pas des contreforts de l’Auvergne, (où je joue à l’ermite depuis 20 ans) ne l’a plus été du tout ! Les plages des différents lacs de cette région, faisaient concurrence à celles plus océaniques. A part les obligations, port du masque dans les magasins, on aurait cru que le coronavirus s’était volatilisé, effacé de nos mémoires, et c’est tant mieux !

Mais les miettes de solidarité durant le confinement, aussi ! Oubliées ! Point de solidarité nulle part ou presque : quelques îlots perdus, tels des oasis dans le Sahara. Pire, de l’incivilité sévissant tel un orage qui éclate. Nombre d’étrangers, allemands, anglais et hollandais, se comportant comme si ils étaient chez eux, oubliant qu’un « bonjour » ou « hello » est le début du savoir vivre. Nombre de Français aussi, qu’ils soient locaux ou touristes, certains nous toisant de haut parce que nous étions installés à leur place de plage habituelle, ou que notre plaque d’immatriculation indiquait un autre département qu’eux-mêmes ! Ou peut-être aussi parce que nos camionnettes aménagées étaient parquées au bord de « leur lac » coin je l’avoue idyllique, (baignades-pêches-randonnées), sous les arbres à l’abri de la chaleur estivale, en camping sauvage, pour le temps de nos vacances. Cela crée une certaine jalousie, de la non solidarité, de l’incivilité à fond ! Vous rendez vous compte ? 3 semaines de vacances gratis, sans location, et nos chiens se baignant dans le lac sans interdiction ! Un vrai paradis, des humains et des chiens heureux, ça peut « déranger » nombres de personnes ! Oui et de l’incivilité autour de nous, des réflexions désobligeantes, à gogo, de Français comme d’étrangers, de pêcheurs comme de randonneurs, ou de baigneurs ! Des incivilités en profusion, des pêcheurs prenant le lac pour leur propriété, et l’inverse pour des baigneurs se croyant dans leur piscine perso ! Des bateaux (fonctionnant encore à l’essence plutôt que par batterie électrique pourtant plus silencieuse et non pollueuse) passant trop vite et trop près des autres utilisateurs du lac créant du mécontentement général !

La solidarité sévissant sous le confinement fond comme la neige au soleil ! Et telle la chanson d’ « Hexagone », je me demande combien des 66 millions de Français peuvent y correspondre encore ?

Sommes-nous bien tous humains sur la planète Terre ? Ou non !

Petite anecdote : On croise même autour de ce lac un peu perdu, des gens étonnants, jouant au « Robinson Crusoé ». De vrais écolos bobos que nous avons vu arriver sac à dos, style « hippie rando débraillé », et vu repartir en voiture Tesla (entre 50 000 et 90 000 euros), des « écolos » pas si bobos que ça ! Je me suis dit au premier abord en les voyant arriver à pied, (la tesla était parqué plus loin, à l’abri des regards) « oh des gens différents, peut-être sympas ? ». Non pas vraiment, car à mon début de conversation des plus enjouées, je reçus une réponse plus que laconique, un peu par obligation.

La solidarité comme la civilité, s’éloigne du royaume de France. Réagissons avant qu’elle ne devienne qu’un vague souvenir…

Extraits de la chanson Hexagone de Renaud :

(...)Ils font la fête au mois de juillet,

En souvenir d'une révolution,

Qui n'a jamais éliminé

La misère et l'exploitation,

Ils s'abreuvent de bals populaires,

Du feux d'artifice et de flonflons,

Ils pensent oublier dans la bière

Qu'ils sont gouvernés comme des pions.

(...)

Être né sous le signe de l'hexagone,

On peut pas dire que ça soit bandant

Si le roi des cons perdait son trône,

Y'aurait cinquante millions de prétendants. (de nos temps peut-être plus ?)

Auteure des livres lien : https://libre-solidaire.fr/Lurgence-ecologique

https://libre-solidaire.fr/Qui-sommes-nous-pour-traiter-ainsi-les-animaux

https://www.editions-sutton.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65961