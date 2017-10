Hidalgo, et la délégation française pour Paris 2024 ont loué un gros n'avion de 320 places pour une salle de 60 personnes à Lima 

@foufouille

Bien que le vote soit confidentiel, rassures- toi, ce n’est pas mon habitude de me dégonfler, je casse la croûte et j’annonce la couleur puisque tu me le demande.





Déjà que la plupart de rédacteurs sont sous pseudos, on verra bien qui aura des nouilles pour annoncer pour qui il a voter !





@+ P@py