Histoire d’une rédactrice en herbe sur Agora Vox

CITOYENNE MILITANTE QUI NE S'EN LAISSE PAS COMPTER...

J'ai découvert Agora Vox il y a à peine quelques mois : Lasse d'allumer mon poste de télévision et d'entendre sur les plateaux quels qu'ils soient la rangaine propagandiste, manipulatrice, les mêmes mensonges éhontés, les mêmes supercheries, la même paresse intellectuelle de ces journaleux de bas étage pourtant si arrogants et irrévérencieux envers leurs invités qui ne partagent pas la pensée unique et qui sont prompts à leur couper la parole ou qui n'hésitent pas à les faire sortir du champ de la caméra lorsqu'ils ne ne laissent pas intimider.

Bref, je ne supportais plus ces comédiens de pacotille dont les propos et les textes sonnaient faux et finissaient par m'horripiler.

Auparavant, j'avais fait un petit tour de découverte du Front Populaire en quête de nouveauté et d'air plus pur en m'abonnant à la revue. Mais je n'ai pas été convaincue par la pseudo ligne édito-politique d'Onfray qui s'adressait "aux souverainistes de droite, de gauche, d'ailleurs et de nulle part". Ce large ratissage que je pensais fertile au départ m'a poussée à résilier mon abonnement. L'idée était louable mais le terreau n'était pas de bonne qualité et les plants n'ont pas pris et se sont desséchés sur pied !

C'est das cette atmosphère délétère et déprimante tant sur les plateaux de TV que dans la rue covidée que j'ai adhéré au concept novateur et judicieux d'Agora Vox. L'étymologie grecque de cette appellation qui pourrait se traduire par la voix sur la place publique, le forum reflète parfaitement l'esprit de ce média citoyen.

Agora Vox en plus de donner la parole aux internautes, leur donne la possibilité d'être rédacteur ou journaliste amateur et à ce titre de rédiger des articles en toute liberté dans le respect de la charte établie. Puis par la suite de devenir modérateur s'ils le souhaitent.

J'ai apprécié et j'apprécie ce large espace de partage dont nous avons tant besoin pour communiquer sur des sujets divers et les commenter dans la convivialité. Il est une bouffée d'oxygène à l'heure ou la privation de nos libertés d'expression et de pensée tend à nous étouffer. Cette appartenance à une communauté, à "un réseau social" vertueux m'a séduite.

Le principe du rédacteur animateur était une bonne idée en ce sens qu'il permet à la fois de s'exprimer sur des thèmes choisis qu'ils soient d'actu ou autres, qui sortent des sentiers battus par leur originalité, leur créativité et en même même temps, de contribuer à la participantion des lecteurs et commentateurs. Le rédacteur et le commentateur peuvent s'enrichir mutuellement.

Le rédacteut peut aussi avoir un rôle de lanceur d'alerte. Dans tous les cas, il doit faire preuve de curiosité, de créativité, de volontarisme, d'esprit d'analyse, de synthèse et de construction. De plus, il doit maîtriser le vocabulaire et la syntaxe. On peut y adjoindre la générosité et l'empathie. Démarche à la fois instructive, productive et valorisante. Outre le fait d'informer, l'écriture est pour certains une échappatoire pour se libérer des contraintes, pour se libérer de ses émotions négatives au même titre par exemple que la musique, et pourquoi pas pour se dépasser, se challenger.

Le passage à la modération, étape suivante est un plus car il implique de se responsabiliser, de faire preuve d'objectivité et de pertinence dans la sélection et la validation des articles produits ; et pareillement pour le vote des articles publiés. A mon sens, toutes ces qualités doivent animer le modérateur.

Ce "passe temps", cette "activité", ce "loisir" doit en contrepartie recueillir le respect et la bienveillance des lecteurs commentateurs au-delà de leurs avis, opinions et convictions qui eux aussi peuvent s'exprimer librement. Le respect des contenus est essentiel pour favoriser une expression qui peut-être critique bien sûr et un débat de qualité et nourri. Dans ce but, il est indispensable d'éviter les commentaires déviants, hors sujet, douteux et les petits règlements de compte qui émergent de temps en temps. Tout cela étant contre productif. Laisser sa mauvaise humeur passagère, ses contrariétés devant la porte d'entrée est une bonne manière de communiquer dans la sérénité et la convivialité.. Et de ne pas laisser une impression négative et contraire à l'objectif d'Agora Vox. Restons sur ce qui est sa signature et sa singularité : informer et s'exprimer de façon citoyenne afin de maintenir la qualité et le sérieux des échanges et de ne pas dénaturer la vocation de ce média citoyen. Le choix de ce terme n'est pas dû au hasard. Il implique certaines valeurs qui associent le civisme ou le respect des règles et le sens du devoir, la civilité ou la politesse et enfin la solidarité.

Ces vertus doivent continuer à prospérer afin de ne pas nuire à son éthique ni la trahir et de lui prédire une longue vie active et fructueuse.

Voilà ma petite confession que j'avais envie de livrer à notre communauté...