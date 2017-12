Histoire de la civilisation dans le Donbass

1ère partie : De l’antiquité au moyen-âge

Depuis le début du conflit dans le Donbass, l’histoire de cette région a souvent été rappelée depuis le XVIIème ou XVIIIème siècle. Mais qu’en était-il avant cette période ? Je vous propose donc un petit voyage dans le temps pour découvrir l’histoire des différents peuples qui se sont succédés dans le Donbass depuis la nuit des temps.

Même si je n’ai trouvé aucun écrit sur le sujet, la mise à jour accidentelle d’une grotte préhistorique contenant des squelettes de néandertaliens, par les sapeurs du bataillon « Prizrak » en 2016, démontre clairement que des tribus de cette espèce d’hominidés ont vécues dans le Donbass jusqu’à son extinction, il y a environ 35000 ans.

Le peuple civilisé connu le plus ancien qui s’installa dans la région, fût celui des cimmériens, dont le centre culturel était la Crimée. Ils s’installèrent dans la région au XIIIème ou XIIème siècle avant J.-C. jusqu’en -708, lorsqu’ils furent délogés par les scythes et migrèrent au Sud de la mer noire pour s’installer dans la région de Sinope en Anatolie (actuellement en Turquie), où ils devinrent des pillards et des pirates jusqu’à finir par être éliminés par leurs nouveaux voisins.

Les scythes étaient un ensemble de peuples de guerriers nomades ayant la même culture, qui tenaient leur nom de celui de leur premier roi, Scythès, qui selon Hérodote , était le plus fort des trois fils d’Héraklès et Echidna, et qui aurait vécu dans le courant du IIème millénaire avant J.-C. . Ces peuples avaient la réputation d’être d’excellents cavaliers et métallurgistes, et avaient la particularité d’avoir des femmes dans leur caste guerrière. Toujours selon Hérodote, qui passa la fin de sa vie dans la société scythe, ce sont ces guerrières qui sont à l’origine du mythe grecque des amazones.

De nombreux archéologues tombent d’accord sur le fait que ce serait cette culture qui inventa les premiers chars de guerre à deux roues et deux chevaux pendant l’âge du bronze, ainsi que l’arc composite, ayant plus de puissance et de portée que l’arc classique. Les tentes coniques démontables des scythes seraient également les ancêtres des yourtes mongoles. Leurs guerriers étaient principalement des archers montés, mais ils pouvaient également se battre à la lance, ou avec deux épées (une longue dans la main directrice et une plus courte dans l’autre).

Les steppes du Donbass sont encore, aujourd’hui, parsemées de nombreux tumulus scythes appelés kourganes. L’études de leurs momies les mieux conservées démontre que ces guerriers étaient couverts de tatouages représentant des cerfs et des griffons, sûrement en rapport avec leur religion. Les scythes vénéraient un panthéon de dieux des éléments à apparence zoomorphique.

Les premiers scythes à se sédentariser furent ceux qui s’installèrent dans le Donbass pour développer l’agriculture sur le « tchernasium » (terres noires, très fertiles). Ils se lancèrent dans la culture de céréales, de pois, de lentilles, d’oignons et ail, et d’arbres fruitiers. Ils démarrèrent également l’élevage de porcs, d’oies, de canards, et de poules.

Au IVème siècle avant J.-C. , les tribus scythes se trouvant du Donbass, à l’Est, aux rives du Danube, à l’Ouest, s’unifièrent pour former le royaume de Scythia sous l’égide du roi Atéas. Ils développèrent d’importants liens commerciaux avec la Grèce. Les historiens appellent cette civilisation « gréco-scythe ». Sa capitale était Néapolis . Deux siècles plus tard, un autre peuple scythe venu de l’Est, les sarmates, envahirent et occupèrent à leur tour le Donbass.

Aux alentours de l’an -513, l’empereur perse Darius Ier tenta une annexion des territoires scythes, et son armée occupa le Donbass pendant deux mois, avant de devoir se retirer pour faire face aux armées de Sparte sur un autre front, après qu’une alliance ait été passée entre les rois scythes et la cité grecque contre la Perse. La légende raconte que le roi Cléomène de Sparte aurait même fini par devenir fou à force d’abuser des spiritueux offerts par les scythes lors des nombreuses rencontres diplomatiques organisées dans le cadre de cette alliance, ces boissons étant beaucoup plus alcoolisées que les vins grecs de l’époque.

Entre 180 et 200 après J.-C. , les sarmates sont vaincus par les goths, qui annexent à leur tour sur les terres du Donbass. Puis ils se feront assimilés par les huns, dirigés par Balamber, en l’an 375. Les goths incorporés à l’empire hun seront désormais appelés ostrogoths, alors que ceux qui fuirent vers l’Ouest, déclanchant ainsi les « grandes invasions barbares » en Europe, seront appelés wisigoths.

Au VIème siècle après J.-C. , les huns se divisent en deux clans rivaux : les koutrigoures, dirigés par Zabergan Khan, et les outigoures, dirigés par Sandilkh Khan. En l’an 864, ces peuples passent du chamanisme à la chrétienté, et les Khans deviennent Tzars. Ce système féodal durera jusqu’au Xème siècle sous cette forme. Il est aussi connu sous le nom de khanats pétchénègues.

Aux cours des quelques siècles qui suivirent, le Donbass fût une zone de guerre qui n’arrêtait pas de passer de main en main, entre la Rus’ de Kiev à l’Ouest, le Khaganat khazar à l’Est, et les tatars de Crimée au Sud. Ce chaos dura jusqu’à l’arrivée de la horde d’or, au XIIIème siècle, qui incorpora ces terres à l’empire mongol.

Un autre article à venir sera consacré à la suite de cette épopée, de la fin du moyen-âge à nos jours.

Nicolas Pierrot