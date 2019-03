Histoire de ta bêtise, de Bégaudeau : une offrande aux bêtes

Le mouvement insurrectionnel des Gilets Jaunes, en tant que crise systémique, totale, oblige chacun à se situer, au-delà des politesses et des incantations moralisatrices habituelles (utilisées cependant à foison), dans le surgissement soudain et inconfortable de réel produit par ce mouvement. Nombre des miroirs aux alouettes mis en place par la bourgeoisie, qu'elle soit réactionnaire ou qu'elle se prétende "progressiste", se manifestent en effet en tant que tels : des pièges pour empêcher de penser, pour s'empêcher de penser.

En plus de l'ensemble des billets du blog d'Etienne Chouard, deux livres doivent être absolument lus par la petite bourgeoisie intellectuelle, qui se piquerait soudainement (et improbablement) de comprendre ce qu'elle est et pourquoi, malgré ses certitudes confortables et spectaculairement véhémentes sur le sujet, elle est un vecteur central du fascisme : Crépuscule de Juan Branco et Histoire de ta bêtise de François Bégaudeau.

Du premier livre, Crépuscule de Branco, la petite bourgeoisie intellectuelle apprendra pourquoi parler de démocratie à propos de la France revient à peu près à pisser dans un violon, l'élection en 2017 de Macron ayant été l'exact inverse de la démocratie, qualifiable d'élection ploutocratique où les milliardaires jamais assez gavés décidèrent, en usant de leur emprise totalitaire sur les médias français, d'élire la marionnette la plus parfaite, celle qui continuerait - après Sarkozy, après Hollande, mais à chaque fois en disqualifiant ces deux ectoplasmes sortis du chapeau des deux principaux partis d'autrefois du pays, l'UMP et le PS - la politique la plus éhontée consistant à enrichir toujours plus les plus riches en appauvrissant toujours davantage les plus pauvres (l'horizon politique ultime d'un Arnault, d'un Niel ou d'un Drahi). Contre Monique Pinçon-Charlot l'informant qu'une presse détenue par dix milliardaires ne peut évidemment pas être "libres", Jean-Michel Apathie s'emporte, comme un enfant qu'on priverait de sa tututte : "La Presse, Madame, elle est libre !" Prouvant par là qu'il n'a pas lu le livre de Juan Branco (c'est heureux pour lui) et que le petit bourgeois intellectuel, qui pense avoir fait son devoir démocratique en votant (au mieux mais c'est une manière de parler) Hamon au premier tour et Macron au deuxième tour en 2017, n'a juste rien compris à l'élection à laquelle il a été très fier de participer et dont il en fut probablement la plus sotte des truffes.

Du second livre, Histoire de ta bêtise de Bégaudeau, la petite bourgeoisie intellectuelle apprendra sur quels contes son soi-disant progressisme s'appuie et pourquoi elle ne se différencie qu'en surface de la bourgeoisie réactionnaire, avec ce facteur aggravant de ne pas assumer son amour foncier de l'ordre et de l'inégalité. Apprendra ou n'apprendra pas, car les premiers signes donnés par cette petite bourgeoise "Je suis Charlie" fière d'être soi et incapable de se remettre en cause, confirment le diagnostic de Bégaudeau. La revue Transfuge, nec plus ultra de la coolitude progressiste au côté des Inrockuptibles, vient de virer François Bégaudeau et de livrer un article à charge de Serge Kaganski (fondateur des Inrocks dont il fut le chroniqueur cinéma) qui démontre, un, que Kaganski n'a évidemment pas lu le livre de Bégaudeau (du moins faut-il l'espérer pour lui, qui sinon doit être urgemment diagnostiqué comme analphabète), deux, que tout ce que dit Bégaudeau à propos des Inrocks et de Kaganski et ses semblables parisianistes est terriblement vrai : cette classe est bête, vulgaire, auto-satisfaite, incapable d'aucun recul sincère sur soi, potentiellement autoritaire lorsque le besoin s'en fait ressortir, une des faces du fascisme, la plus sournoise et la plus dangereuse car ayant accompli le cauchemar d'Orwell de la novlangue (la langue qui ne sert qu'à tromper et ne plus rien dire du réel).

On peut évidemment rêver en conseillant ces deux livres à une classe aussi incapable de penser (et de se penser), d'autant que, comme Agoravox est classé comme site "conspirationniste" par notre bien-pensante bourgeoisie, il est presque impossible qu'elle lise cet article. Que du moins l'on ne perde pas de vue ceci : la bêtise de la petite-bourgeoisie intellectuelle n'a jamais été aussi manifeste que depuis le mouvement des Gilets Jaunes et son soi-disant progressisme doit se mesurer à cet aune-là : quand il s'agira de tabasser, d'énucléer, de démembrer, de tuer, de massacrer en masse comme en juin 1848 ou durant la Semaine Sanglante de 1871 mettant fin à la Commune, d'embrasser les flics et de défiler derrière Nétanyahu, de défendre les LBD ou les grenades au TNT lancées par la flicaille de Castaner, on la retrouvera toujours au garde-à-vous, sûre de sa suffisance et forte de sa bêtise.