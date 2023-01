Le Crabe de cocotier est le plus grand des arthropodes terrestres. De la famille des Bernard- l'ermite, ce n'est donc pas un crabe au sens strict. C’est un animal assez particulier en cela qu’il possède 10 pattes et un abdomen sur développé. C’est dire qu’il a des besoins particulièrement importants. En effet, il mange de tout. En plus des dix fruits et légumes quotidiens, il se délecte de presque n’importe quoi d’origine organique mais aussi de cadavres d'animaux en putréfaction. Des cas de cannibalisme ont même été observés en cas de manque de nourriture. De plus, il s’en prend à n’importe qui, il leur vole tout et n’importe quoi qu’il accumule dans sa tanière. Cela fait du crabe de cocotier un animal qui amasse et engloutit sur le dos des autres des fortunes assez considérables. C’est pourquoi il est très sensible à la présence d'un observateur, ce qui rend leur étude délicate. Pour tout dire, les crabes de cocotier ont un je ne sais quoi, un air de « si je veux je t’achète sale pauvre » qui fait leur singularité, leur charme et leur suffisance aussi. En plus de passer une partie de leur temps à claquer leur fric, ils veillent à continuer d’en gagner, ce qui est probablement le secret de leur réussite.

Ce sympathique arthropode muni de pouvoirs extraordinaires grâce à son enrichissement a des idées aussi fantastiques que démesurées. Il faut dire que lorsqu’un crabe de cocotier a une fortune qui est de l’ordre de 1 à 200 milliards, cela représente ce qu’un gnou au Smic peut espérer gagner en 61 591 siècles, soit un peu plus de 61 millénaires ou, s’il espère gagner 200 milliards, travailler un peu plus de douze millions de siècles. C’est dire combien le crabe est riche. En effet, c’est un milliardaire. C’est pour cela que ce sont des individus rarissimes. Ce qui fait une difficulté de plus pour les observer.

Cependant, il aime se faire connaître par ses idées délirantes qu’il vante comme des projets altruistes. Par exemple, dernièrement, il a organisé une coupe du monde avec des stades climatisés et ouverts dans le désert. Peut-être pense-t-il qu’avec quelqu’invention, on trouvera bien à ventiler la terre pour la refroidir. En attendant, le crabe imagine car comme dirait l’un d’entre eux : « Pour moi, il ne s'agit jamais d'argent, mais de résoudre des problèmes pour l'avenir de l'animalité (1) ». Car, bien entendu, on peut être certain que toutes leurs idées, si elles devaient réussir, seraient partagées à tous, pour le plus grand bien de l’animalité.

Sur cette belle parole, un autre, persuadé que tout animal peut être immortel, a mis ses poulpes scientifiques au travail pour trouver la solution à cette idée géniale : celle qui permettrait aux animaux de rester vivants tout en se multipliant par ailleurs. Alors il a investi beaucoup dans la recherche pour ses pieuvres qui ont mit sur pattes, deux projets aux noms poétiques : Altos Labs (2) et Human Longevity (3). Ce qui lui permet de claquer deux fois plus de pognon qu’il n’aura de cesse de récupérer par quelque moyen douteux sur le dos des travailleurs ne bouclant pas leurs fins de mois, ces pauvres gnous, fourmis, colibris et autres abeilles.

Mais il a vraiment trop d’argent, donc il a d’autres idées toutes aussi passionnantes pour le monde et pour les océanologues. C’est le projet Seasteading (4) qui consiste à construire des plateformes dans toutes les mers qui abriteraient des habitations sur lesquelles les centaines de milliards d’animaux éternels se réfugieraient. Il faut dire qu’avec ses incessants voyages en jet et en yacht tout autour de la terre, et ses inventions délirantes, il a fini par faire bouillir l’atmosphère. Du coup, on invente une Tesla (5) pour rouler au fond des mers qui permettrait de faire ces commissions au supermarché. Et puis, afin de régler le problème des déjections de toute cette population, on cherche comment les transformer en matières utiles (6). Et allez pas penser que c’est ce qui se passe déjà avec nos composts et nos tas de fumier car cela supposerait que nous ayons encore de la terre à cultiver. Mais sur une plateforme océanique, comment dire ? Et puis, le crabe a décrété que la technologie sauvera le monde. Nos déjections serviraient donc, une fois transformées à… euh. Bah je sais pas moi.

Non content d’avoir sa Rolex avant ses vingt ans, le crabe du cocotier s’est payé une super montre qui en est au stade expérimental d’une grosse horloge. C’est pour cela qu’il la planque au creux d’une montagne secrète. Cette horloge n’avance que d’un cran par an (7). D’ici quelques siècles (il s’en fout, il a le temps puisqu’il sera devenu éternel), il aura trouvé comment la miniaturiser et pourra se targuer d’avoir une super Rolex avant 50 ans.

Une autre idée simplissime est d’aller chercher des ressources ailleurs que sur terre. Il faut dire que dans sa grande gloutonnerie, il a déjà raflé une très grande quantité de ce qu’on pouvait trouver ici. Alors voilà, il imagine un minage d’astéroïdes (8) pour aller chercher des « terres rares » sur la Lune ou Mars. Il en profiterait pour amortir le voyage en transportant des crabes touristes, voire des crabes qui émigreraient définitivement sur une planète du système solaire. Il faut dire qu’à un moment, il faudrait vider la terre de quelques milliards d’individus éternels. L’intérêt, tout de même, serait de trouver un minerai aux propriétés miraculeuses pour en faire profiter gratuitement nos centaines de milliards d’animaux.

Tiens, à propos du ciel, le crabe de cocotier veut créer des tas de constellations. Il faut dire qu’il n’y a pas assez d’étoiles. Ces constellations seraient faites de milliers de satellites (9) qui nous permettraient de nous amuser avec nos super jeux vidéos rendus nécessaires par l’entassement des animaux éternels sur leurs plateformes océaniques qui ne pourraient plus bouger du tout, tellement compressés par la surpopulation, sauf pour remuer les doigts sur leurs consoles.

Le crabe de cocotier a aussi imaginé un truc des plus faciles à réaliser : il s’agirait d’un avatar dans lequel on pourra transférer la personnalité et la conscience humaine pour rester éternellement en vie dans la carcasse d’un robot (10). Bon, du coup, ça doit être le plan B au cas où Altos Labs et Human Longevity éprouveraient quelques difficultés à se réaliser. Il faut dire, c’est tellement plus simple… A moins que chacun possède son avatar, ce qui doublerait d’un coup, la surpopulation pour le plus grand bonheur de ceux qui éprouvent un peu de solitude.

En attendant que tout cela soit créé et opérationnel, les crabes du cocotier, tout philanthrope qu’ils sont, privatisent toutes les îles au large de la Nouvelle Zélande (11), parce que le climat y est meilleur qu’ailleurs, et pour réfléchir en paix à l’avenir de l’animalité. Pour cela, ils ont besoin d’un peu de calme et de bonne compagnie à la hauteur de leur bel esprit dans des complexes hôteliers ultra luxes. Il faut dire que toute cette ménagerie qui ne meurt jamais finirait par leur polluer l’existence.

Comme il veut être vraiment pénard, et qu’il est vraiment pété de thunes, il a commencé à développer l’intelligence artificielle. Celle dont il dit : « L'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Avec elle, nous invoquons le démon (12) ». Ce qu’il est drôle ce crabe...

Les premiers résultats sont assez désarçonnants car l'IA pense qu’il faudrait que toutes ces inventions soient réservées aux seuls crabes de cocotier. Il faut dire que d’éterniser les gnous et les Bernard-l’ermite, c’est un peu con. Pour l’instant, l’idée serait de supprimer la retraite pour que toute cette ménagerie internationale puisse travailler jusqu’à la mort parce que le « travail rend libre » (13) car, c’est bien connu, on s’éclate quand on bosse. De dromadaire.

Allez, gnous, colibris, fourmis et abeilles, réveillez-vous. Il faut en mettre un coup à tous ces crabes malfaisants qui sont soutenus par tous les lions de la terre et leurs gouvernements de singes…

Ce texte a repris des éléments d’un article de Timbo Lognèse publié dans Life / Société, le 23/02/2022.

1) Phrase inspirée d’une citation d’Elon Musk

2) Projet de Jeff Bezos

3) Projet de Craig Venter

4) Projet de Peter Thiel

5) Projet d’Elon Musk

6) Projet de Bill Gates

7) Projet de Jeff Bezos

8) Projet de Larry Page

9) Projet d’Elon Musk

10) Projet de Dmitry Itskov

11) La Nouvelle-Zélande terre d’accueil

12) Elon Musk

13) Mots inscrits au fronton du camp de concentration d'Auschwitz par les nazis

Image sous licence Creative Commons