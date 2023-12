Hitler en avait rêvé, l’UE le fait : La Grande Europe Allemande (titre putaclic pour une fois)

Fin de la deuxième Guerre Mondiale. Plus jamais ça ! La der des ders #2 ! L'URSS s'est écroulée. Maintenant, sous la domination « bienveillante » des Etats-Unis d'Amérique, nous pouvions enfin sortir de l'histoire. Fini les tragédies, voici l'ère de la Démocratie-Capitaliste ! L'Europe était alors devenue un havre de paix, de prospérité et de stabilité. Et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu.

Bon, passons outre les bombardements criminels de la Yougoslavie par l'OTAN. Le Kosovo est désormais un pays très sain, avec le minimum légal de trafic d'êtres humains, d'armes et de drogues, grâce à la présence permanente des serviables américains. La doctrine MAD n'a bien entendu jamais existé, c'est évidemment l'aura aveuglante de l'UE – et le plein d'étoiles dans nos yeux – qui nous a empêché de nous remettre à nous foutre sur la gueule. Et puis la fin des conflits armés s'est immanquablement accompagnée de la fin de la guerre économique. Logique implacable. Le Deutsche Mark sous-évalué devenant l'Euro, au bénéfice presque uniquement des Allemands n'y changera rien non plus, non non. Qu'EDF soit la cible de multiples actes de sabotages politiques n'est que théorie du complot.

Bref, nous, les gagnants de la guerre, allions ainsi diriger le monde jusqu'à la fin des temps. A nous les Services et délocalisons les Industries à nos esclaves du Tiers-Monde avec le « Libre Echange ». Le plan était parfait.

Qu'est-ce qui pouvait mal se passer ?

Le chômage augmenta mécaniquement chez nous et, étrangement, les esclaves souhaitèrent se délivrer de leur situation. Nous leur avons donné le privilège inédit de nous servir, génération après génération, mais leur vision simpliste du monde était aux antipodes de celle de nos grands intellectuels inégalés. Leur propre histoire n'était pas terminée, diantre ! En quelques décennies la Chine sortit de la misère et rattrapa l'Occident grâce au transfert des technologies. Et maintenant les USA se pissent dessus.

Mais hors de question de changer de braquet, sinon ça serait avouer qu'il y a eu quelques erreurs d'analyse. Comme avec l'URSS qui ne fonctionnait pas assez bien par manque de Communisme, l'UE et l'Occident devaient « avancer » encore plus pour prouver qu'ils sont l'unique solution aux malheurs du Monde. Ils se découvrèrent alors de nouveaux combats d'importance : la protection des minorités opprimées dans le monde, les LGBT, les migrants, la Théorie du Genre etc. Certes les citoyens de l'union ont été oubliés dans l'affaire, mais dans tous combats il y a des pertes collatérales, n'est-ce pas ? On parle de Nouvel Ordre Mondial, de paix dans le monde et de prospérité, alors ça va quoi, on est loin de vos petits intérêts égoïstes et détestables !

Désormais le suicide des agriculteurs, la hausse de l'insécurité, la destruction des Services Publics et les nués de prolétaires au chômage font juste le lit de l'Extrême Droite ! Vous n'êtes pas des êtres humains de toute façon, vous n'êtes que des Ressources Humaines substituables.

Cerise sur le gâteau, la Russie attaque l'Ukraine ! Le Camp du Bien se devait de réagir en sanctionnant la Russie économiquement. Evidemment, comme lorsque vous devez sortir pour affronter un orage, vous vous préparez intelligemment en vous déshabillant, et en vous munissant d'une longue perche métallique de plusieurs mètres. Comme ça vous pourrez soit attraper la crève, ou bien vous faire électrocuter, mais vous avez RE-A-GIT ! Et c'est bien là le principal. La suite, vous la connaissez bien. Pour garder la face, il faut dire officiellement que les hydrocarbures c'est niet, mais dans la pratique, le réel est ce qu'il est, diabolique ! Vu qu'on a en tout de même besoin, on l'achète à l'Inde qui raffine du pétrole Russe, ou bien bien on signe un traité avec l’Azerbaïdjan pour transférer du gaz Russe. L'Arménie ? Ca se mange ? Mais non, surtout n'allez pas croire qu'on vous prend pour des cons. Pas grave, ce sont les citoyens européens qui payent les factures ! Et tout cela s'accompagne de délocalisations d'entreprises vers les USA, où l'énergie est désormais bien moins chère. Les allemands finissent par terminer leurs aides aux voitures électriques, et on observe la chute légendaire des entreprises d’éoliennes des escrologistes. Tout ça juste après les centaines de milliards d'euros gaspillés lors de la terrifiante attaque virale et les 1000 milliards d'euros de corruption dans l'UE chaque année ! Mais la corruption du camp du bien ne compte pas comme telle.

Alors que faire face à l'inflation, les dettes et les manifestations des sans-dents européens ?

Tadaaaaaaa et voilà que ce 16 décembre, le ministre de la Défense allemand a annoncé que son pays allait devenir le chef des forces armées du continent, prêtes à la guerre au sein de l'OTAN contre la Russie d'ici la fin de la décennie. Alors les jeunes, êtes vous prêts à aller vous faire trouer la peau pour cacher l'échec économique et énergétique total de l'UE, au seul bénéfice d'une petite caste qui ne vous considère que comme une ressource remplaçable ? C'est ça aussi, les « valeurs de l'UE ».

https://www.euractiv.fr/section/defense/news/leurope-doit-etre-prete-a-la-guerre-dici-la-fin-de-la-decennie-selon-le-ministre-allemand-de-la-defense/

Allons, allons, ne vous cachez pas, là, je vous vois. Les fanatiques pro-guerres, vous aurez donc bientôt l'occasion de passer des paroles aux actes ! Assumez un peu, pour une fois. Alors dès aujourd'hui on commence l'entrainement physique à la dure, pour être prêt le jour J, pour faire gagner le camp de la Justice, de l'Inclusion et de la Lumière contre les Ténèbres !

A la guerre les prolos !

C'est fascinant tout même de voir les allemands officiellement perdre la seconde guerre mondiale dans leur conquête de l'Europe pour qu'au final ils la dirigent tout de même grâce à l'UE à peine quelques décennies plus tard, en disposant de quasiment tous les postes clés.

Ne soyons pas choqués, c'est aussi ce qu'on appel le progrès. Vous n'êtes tout de même pas contre le progrès, n'est-ce pas ? Etre contre l'UE c'est être facho, rentrez-le vous dans le crâne !

Ah, j'allais oublier. Joyeux Noël ! (Attention, Déconstruction imminente !)