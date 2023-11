Hitler est grand - Au secours !

Cet après-midi, je voulais prendre l’air et avec mon fils et nous sommes partis nous promener à l’écart du bruit et des voitures. Mais la promenade nous a réservé une surprise car mon fils m’a montré ce que je n’avais pas remarqué : une affichette avec la photo d’Hitler et ces mots : « Hitler est grand » écrits également (je crois) en Arabe. Nous l’avons enlevée mais sur des arbres, un peu plus loin, il y en avait d’autres que nous avons toutes arrachées. Un peu plus tard, en rentrant chez nous, des amis m’apprenaient que des affiches semblables avaient été collées ailleurs. Quelle que soit l’idéologie de l’auteur de ces affichages, délire, propagande (ou manipulation), je m’inquiète sur le fait que de tels messages apparaissent.

Je suis à la fin de ma vie et je me demande quel avenir attend mes enfants. Moi qui suis né en Algérie, de parents Espagnols et Italiens et qui ai fondé ici une famille de quatre enfants avec une épouse d’origine Kabyle, je ne comprends plus rien. Cette époque où les passions se déchaînent devient de plus en plus violente avec un rejet presque systématique de la différence de l’autre pour ne laisser place qu’à une pensée unique, principe que mon regretté père avait refusé quand il a déchiré sa carte du parti communiste en 1936 à Alger. Même si l’on s’interroge sur l’aberration de certains slogans extrémistes, il faut prendre garde à ne pas trop minimiser leur pouvoir nocif. Ainsi, mes parents n’ont pas manqué de me raconter les réactions des gens, dans les années qui ont précédé l’arrivée du 3ème Reich ; la diffusion des discours d’Hitler aux actualités cinématographiques faisaient souvent rire car on disait qu’il ressemblait à un pantin ! Hélas, un jour on a cessé de rire et « les loups sont entrés dans Paris ».

J’écris tout ceci, non pas pour faire du sensationnel mais parce que j’ai vécu des évènements traumatisants dans un pays où la démocratie n’existait pas et j’ai très peur qu’on nous enlève un jour notre liberté comme celle que nous avons ici de pouvoir nous exprimer sur ce site. Certains ne mesurent pas la chance qu’ils ont de vivre en France.

Pour la petite histoire, je vais raconter ici ce qui m’est arrivé lors d’un séjour dans l’ex-URSS des années 80.

Etant curieux de nature et soucieux de vérité, j’ai pour principe de me méfier de ce qu’on raconte sur tel ou tel pays et préfère constater les choses moi-même avant de me faire une opinion. C’est donc avec mon appareil photo en bandoulière que j’ai parcouru Moscou et des villes comme Tachkent, Samarkand et Ourguentch en Asie centrale, parlant avec les habitants au grand dam des apparatchiks du pouvoir toujours à l’aguet qui n’appréciaient pas ma curiosité mais qui demandaient tout de même que je règle mes achats en dollars et non en roubles. Ainsi, malgré les commentaires propagandistes sirupeux faits aux visiteurs, j’ai pu constater que les musulmans de ces républiques ne pouvaient pas pratiquer librement leur foi et qu’il n’y avait pas d’appel à la prière par le muezzin (inexistant). Mieux que cela, les écoles coraniques (Médersas) ne servaient pour la circonstance qu’à recevoir les touristes pour lesquels des spectacles étaient organisés avec des jeunes femmes très légèrement vêtues faisant la danse du ventre sur des musiques orientales pendant que le champagne et les alcools coulaient à flot ! Je ne manquais pas bien-sûr de prendre des photos et d’interroger le maximum d’habitants qui m’apprirent par exemple que l’entretient et la restauration des Médersas étaient fait gratuitement par des étudiants musulmans.

Ma curiosité m’a coûté cher. Deux individus habillés d’un uniforme foncé (que je n’avais pas vu arriver), m’ont empoigné et emmené loin de là dans un poste de sécurité où se tenaient des policiers portant la casquette à plateau des officiers Russes. L’un d’eux me regarda avec un sourire, mettant un doigt sous son œil en disant « tourist » ? En fait, ils m’avaient pris pour un espion au service d’une puissance étrangère et comme ils ne parlaient ni le Français ni l’Anglais j’ai dû pendant des heures tenter de m’expliquer avec des signes pour prouver que je n’étais simplement qu’un touriste. Bien entendu, la pellicule de mon appareil photo fut détruite. Quand on m’a laissé sortir, je suis retourné à l’hôtel écœuré, décidant d’écourter mon voyage.

Mais je n’étais pas au bout de mes peines car, au moment de l’embarquement à l’aéroport Tcheremkhovo, le contrôleur de service avec sa casquette à plateau sur la tête, l’air soupçonneux, avec des signes me montrait le bouton que j’avais sur le visage et qui n’apparaissait pas sur la photo de mon passeport. Effectivement, j’avais eu une gastro-entérite pendant le séjour (tourista oblige !), avec réaction allergique à la nourriture ! C’est l’intervention de l’attachée d’ambassade qui me permit de monter enfin dans l’avion. Quand nous avons survolé la campagne Française avant d’atterrir, je regardais par le hublot les champs cultivés avec de jolies maisons et j’avais les larmes aux yeux.