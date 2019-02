Hoist Finance, les prêts non performants, et l’Europe

Les prêts non performants sont des prêts occtroyés par des organismes bancaires et susceptibles d'être impayés. Dans cette article, le business model basé autour de ces prêts et la lutte des banques européennes contre leur prolifération trop importante.

En 2008, la crise a été provoquée par le fait que les banques avaient un pourcentage trop important de créances qui allaient souffrir d’impayés. Afin d’éviter une seconde crise, des lois ont été votées afin d’éviter que des crédits ne soient octroyés sans garantie. On pense notamment au Housing and economy recovery act de 2008 pour les États-Unis ou au passage du taux de réserve légale des banques d’un à deux pourcents de 2008 à 2012 pour les pays européens. Cependant, les prêts à faible probabilité de remboursement, ou « prêts non performants » (NPL ou non performing loans en anglais) continuent d’exister : ils représentent en 2016, 6% des prêts des banques européennes, et sont au centre du modèle économique des entreprises de rachat de crédits, comme Hoist Finance, Intrum Justitia ou encore EOS.

Le modèle économique d'Hoist Finance et d'Intrum Justitia basé autour des prêts non performants

Les NPL représentent pour les banques de l’argent qu’elles ne vont pas récupérer, le plus souvent en raison d’un changement de situation économique de l’emprunteur. Il s’agit donc d’une perte pécuniaire à laquelle les établissements bancaires doivent pallier. Leur objectif devient donc de transformer cette créance, qui n’est plus récupérable en l’état en raison de la situation économique de l’emprunteur, en somme d’argent d’une quelconque manière.

Ils se tournent donc vers des entreprises comme Hoist Finance ou Intrum Justitia qui vont racheter ces NPL à un moindre prix. La banque est ravie d’obtenir une somme d’argent sur un prêt sur lequel elle pensait ne rien récupérer, et l’établissement de rachat de crédit devient créancier de la dette. Cependant, puisque la dette est acquise à un prix plus bas que le remboursement final, ces entreprises de rachat de crédit ont une forte marge, utilisée pour payer des conseillers, qui recherchent avec les débiteurs des solutions d’épargne et de paiement qui vont permettre une solution de remboursement échelonnée et adaptée à leurs moyens. C'est ce qui s'est passé notamment avec la crise économique en Grèce en 2018.

Une volonté européenne de diminuer le nombre de prêts non performants détenus par les banques

La volonté de la banque centrale européenne est de diminuer la quantité de prêts non performants, comme en témoigne la lettre de Danièle Nouy, présidente du conseil de surveillance prudentielle, à Marco Zanni, député européen :

“ECB Banking Supervision has published guidance aimed at supporting banks in effectively addressing non-performing loans (NPLs). Despite this progress, a considerable amount of work remains to be done with regard to NPLs, and in the area of credit risk as a whole.”

Traduction :

“La supervision bancaire de la banque centrale européenne a publié des lignes directrices pour gérer les prêts non performants (NPL). Malgré ces progrès, une quantité considérable de travail reste à faire vis-à-vis des NPL, et dans le domaine des crédits à risque dans son ensemble »

Depuis 2017, les progrès mentionnés par Madame Nouy ont continué, et le taux de NPL, selon le site de la banque centrale européenne, est passé globalement de 5,43% à 4,4%. À l’aune de ces avancées, sont les changements de législation et l’évolution des acteurs économiques.

C’est le cas, en Grèce, de la NPL law, de 2016, qui vient réguler le transfert des crédits non performants, en limitant les acteurs qui peuvent acheter lesdits prêts. En limitant les options de ventes à certaines institutions spécialisées, la Grèce limite donc la capacité des banques à obtenir des financements en échange des prêts non performants, et dissuade les banques de contracter des prêts qui pourraient devenir à risque.

Source de l'image : https://pxhere.com/fr/photo/1439097 par mohamed hassan : https://pxhere.com/fr/photographer/767067

Plus récemment, l’institution financière suédoise Finansinspektionen a annoncé un changement dans la manière dont les risques seront pondérés dans l’évaluation des crédits et dans leur valeur, faisant ainsi chuter la valeur des établissements de crédit cotés en bourse, notamment Hoist Finance et Intrum Justitia.

Les conséquences de ces progrès

La première conséquence est la plus grande prudence des banques dans l’octroi de prêts. Outre la chute boursière de certains acteurs économiques, cette prudence rend également l’obtention de prêts plus difficile.

Cette difficulté supplémentaire pour l’accession au prêt ne se manifeste pas sur l’ensemble des prêts : par exemple, le nombre de crédits à la consommation continue d’augmenter depuis 2015. Malgré l’augmentation du nombre de crédit à la consommation depuis 2015, le taux de surendettement a fortement diminué, et le nombre de dossiers de surendettement soumis à la commission de surendettement des particuliers a baissé de 20%.

La politique européenne a donc un réel impact sur la prudence des banques, et se manifeste notamment par des initiatives locales, telles qu’en France la loi Lagarde, de 2010, qui renforce les obligations d’information et de prudence autour des prêts à la consommation.

Les prêts non performants continuent cependant d'exister, puisqu'en 2018, ils représentaient encore plus de 40% des prêts détenus par les banques grecques, ce qui a permis une intervention d'Hoist Finance (source en anglais).

