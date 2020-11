Hold-Up, victime du totalitarisme

Hold-Up, film documentaire de Pierre Barnérias, est une œuvre à détruire, à interdire. C’est fait ! Le braquage de nos libertés et de notre libre arbitre est en cours. Ce que dénonce le film se dévoile à grande échelle par sa censure violente.

Citoyens, citoyennes,

C'est fait ! La censure est tombée sur Hold-Up : Viméo et maintenant Odysee ont retiré l’accès au film documentaire.

Désormais, le message est clair. Vous n’avez plus le droit de regarder une œuvre qui n’est pas autorisée par le système. Ce système et ses chiens de garde vous protègent car dans le fond vous êtes trop naïfs, trop dépourvus de culture et de savoirs pour décrypter le faux du vrai. Comme il est facile de coller l’étoile du « complotisme » sur ceux qui donnent à voir autrement que ce qui nous est donné à voir chaque jour, chaque heure dans les mass media. Je reprends cette image de l’étoile collée sur la poitrine de celui qu’il faut disqualifier car cette image est le symbole de l’abject et de la violence faite aux hommes, aux femmes et aux enfants. Cette censure de ceux qui osent exprimer un point de vue contradictoire est digne des plus horribles fascismes. Jusqu’où nous conduira cette atteinte à la liberté ?

Aujourd’hui même, sur LCI, dans l’émission le Club Le Chatelier, des journalistes critiquaient le film Hold-Up au motif qu’il ne servirait qu’un point de vue et ne serait au service que d’une thèse, forcément « complotiste ». Ces journalistes, si pétris de leur certitude, si persuadés d’être dans le camp du bien, de ceux qui ont raison et qui sont intelligents, ne s’apercevaient même pas qu’ils faisaient ce qu’ils reprochaient au film censuré : aucune contradiction sur le plateau, tous du même avis, au service d’une même thèse : ce film est « complotiste ». Comme cela est facile. « Complotiste » et tout est dit et ce qui est dit, c’est la dévalorisation de l’autre. Interdiction de voir, d’entendre, de se faire sa propre opinion, de distinguer soi-même ce qui est sensé et ce qui ne l’est pas. Si vous le faites, vous êtes un salopard de « complotiste ».

La société fasciste vient donc de frapper.

Les plateformes en ligne suppriment le film Hold-UP car des plaintes sont déposées. Des plaintes de qui ? Des plaintes sur quoi ?

Sur Viméo, cette censure est justifiée au motif qu’il n’est pas possible de mettre en ligne des vidéos qui :

- mettent en scène ou encouragent des actes d’automutilation (Hold-Up n’est pas concerné par ce motif) ;

- prétendent à tort que les catastrophes de grande ampleur sont des canulars (Hold-Up n’est pas concerné par ce motif) ;

- qui émettent des allégations erronées ou mensongères concernant la sécurité des vaccins. Hold-Up semble donc concerné par ce dernier motif. Ainsi, le film émettrait des allégations erronées (la preuve ?) ou mensongères (quelles allégations et la preuve ?) concernant la sécurité des vaccins (qui normalement, dans le monde d’hier, pouvait toujours être mise en doute comme toute sécurité d’un médicament, voir le Médiator etc…).

Vous avez compris : si demain vous mettez en doute, ou même abordez la sécurité du prochain vaccin contre le coronavirus, vous serez taxé de « complotisme ». Vous devrez vous taire ! Vous serez réduit au silence car vous serez un être indigne et dérangé mentalement.

C'est ainsi, des donneurs de leçons, des représentants de la vertu, parés de la certitude d'avoir raison en tout, la certitude d'être ceux qui sont des élus du système, décident de qui a le droit de parler, de critiquer, de montrer. Ce droit est très restreint : la liberté de parole ne vaut que si votre parole est le copié-collé de la parole des prescripteurs de la bonne conscience.

Ces gens là se targuent d'aimer les autres, ceux qui sont différents. Ils aiment les peuples qui émigrent. Ils aiment les fragiles. Ils aiment mais ils aiment dès lors que cet amour leur délivre le passeport de la bonne conscience. Les aiment-ils vraiment tous ces gens ? La réponse est oui, oui mais à condition que ces gens n'osent pas penser différemment d’eux. Ils aiment leur différence, à condition que cette différence s'intègre bien dans leurs décors et ne heurte ni leur regard, ni leurs convictions.

Les censeurs actuels ont sûrement dans leur bibliothèque des ouvrages sur les camps, sur les horreurs des guerres. Ils ont tout cela sauf l'étoffe des héros, l'étoffe des justes, l'étoffe de ceux qui abandonnent tout pour soigner des êtres humains usés par la misère, loin des caméras de télévision.

Les censeurs, champions de la fausse vertu, sont des gredins. Ils jettent l'opprobre sur celles et ceux qui osent émettre des doutes sur la manière dont notre monde fonctionne et se transforme. La plupart de ces gredins se croient des dieux, des gens qui ont réussi selon la logorrhée dégoutante du président de la République, mais ils se trompent, car aux yeux de leurs maîtres, car ils ont des maîtres, ils sont eux aussi des inutiles, des gens qui ne sont rien. En fait, ils sont tout juste utiles pour jouer le rôle de kapo sur les réseaux sociaux. Demain, ils seront tout juste utiles pour être vaccinés puis être jetés dans l'ombre de l’oubli, hors du regard des maîtres.

Cette nouvelle censure est un coup supplémentaire, un coup de trop, dans nos libertés et dans notre idéal de démocratie.

Hold-Up donnait la parole à des médecins, des élus, deux prix Nobel, des philosophes, des spécialistes du numérique, des sociologues, des chercheurs, des travailleurs etc... Tous ces intervenants sont aux yeux des censeurs des imbéciles, des menteurs, des gens dangereux. Le système peut-il vous convaincre d’une telle accusation ? N’est-ce pas à vous de vérifier les qualités des intervenants et de leurs propos ? La réponse est non : dans notre système vous n’avez plus le droit de penser, vous ne devez qu’acquiescer.

N'en doutez plus, le nouveau fascisme est bien arrivé. Il est en place et j'ai peur qu'il soit encore plus féroce, plus mortifère et plus pervers que les précédents régimes fascistes qui détruisirent l'Europe.

Le ciel est sombre. Une nouvelle obscurité vient d'arriver. Elle commence à nous étouffer.