Homard m’a tuer !

J’avoue. J’ai vu ce titre plusieurs fois sur les médias sociaux et comme je trouve qu’il est parfaitement juste je l’adopte. J’avoue cependant qu’il n’est pas de moi.

Passons !

J’ai quelques questions qui me turlupinent depuis que l’affaire de Rugy a vu le jour :

Premièrement, est-ce que vous êtes encore surpris par un tel comportement ?

Quand on a vu tout récemment des icônes telles que Raymond Barre être mises en cause pour utilisation à des fins personnelles des fonds secrets de Matignon (placés en Suisse sur des comptes personnels), je crois que l’on n’a pas besoin d’autres exemples pour conclure que la république exemplaire, c’est des foutaises !

De Fillon à Benalla, des frais de bouche de la Mairie de Paris sous Chirac-Juppé, du financement du FN, des arbitrages suspects, des nominations douteuses, des écoutes téléphoniques… Dois-je encore continuer ?

Cependant, je trouve – mais peut-être le méritons-nous – que les justifications sont de plus en plus légères, si je puis me permettre (c’était une façon élégante pour dire qu’ils nous prennent vraiment pour des cons, mais, peut-être, le sommes-nous ?). Quand celui qui contrôle est aussi le bénéficiaire de quelque chose, il y a fort à parier qu’il se justifiera toujours : tout est fait pour le bien de la nation, pour le bien et le prestige de la France et d’autres balivernes du même acabit !

Deuxième question : Quand Monsieur de Rugy dit - sur la seconde affaire qui a éclaté à propos du logement social qu’il loue près de Nantes – qu’il ne savait pas et que l’agent immobilier ne lui a rien dit, alors là, chapeau l’artiste ! Prenons un exemple : vous louez un petit pied à terre sur les Champs – disons un 200 m2 – à 500 euros par mois. Vous trouvez ça tout à fait normal et vous ne posez aucune question ! Vous pensez tout juste que vous avez fait une affaire et c’est tout !

Trêve de plaisanterie : Le renouveau du pouvoir, que le « jeune homme comme il faut » a fait miroiter aux Français, est encore un élément de langage, comme on dit dans ce milieu.

La réalité est tout autre : tous les arrivistes de tout bord, se sont précipités dans les bras du nouveau messie et ont pris tout ce qu’ils pouvaient ; l’ancien monde était peut-être plus feutré dans le gueuleton sur le dos du con-tribuable, le nouveau est tout aussi – sinon plus - gourmand et plus cynique.