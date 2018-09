Homéopathie, mémoire de l’eau et autres fadaises

Origine de la médecine allopathique (la seule médecine officielle rembourser et qui aux yeux des scientifiques soigne)

Il faut remonter à l’époque de la conquête de l’Ouest américain. En ce temps, l’Amérique du Nord est endroit où tout est possible, mais c’est aussi une région immense où il manque de tout et notamment de médecin. Aussi pour se soigner, l’habitant utilise toutes les méthodes à sa portée, que ce soit un chamane indien qui vous guérit avec 3 plantes et 2 incantations et qu’on paie avec une bouteille de whisky où bien la guérisseuse qui a fui l’Europe du nord pour éviter d’être brulée vive pour sorcellerie ou encore le chinois qui vous guérit avec des aiguilles plantées dans la peau. C’est aussi le pays où bon nombre de médecin arbore un beau diplôme d’une prestigieuse école européenne qu’ils ont pris soin de recopier sur le bateau qui les emmenait dans ce nouvel eldorado. Donc pour se soigner, l’autochtone n’a que l’embarra du choix entre le charlatan, le praticien chinois, le médecin diplômé, l’herboriste, le sorcier ou, des fois mais c’est rare, l’hôpital.

En Europe, la majorité des habitants utilisent les plantes médicinales, alors que la minorité riche croit au progrès technique et au bien fait de la chimie et fait confiance aux professeurs formés par les écoles de médecine qui n’en est qu’à ses balbutiements. C’est à cette époque que la médecine allopathique fait boire du chrome aux enfants.

A la même époque en Europe Samuel Hahnemann redécouvre un principe connu dans de nombreuses civilisations anciennes : Similia similibus corantur (on guérit le mal par le mal) en y ajoutant le principe de la faible dose il pose ainsi les fondements de l’homéopathie et publie son traité de médecine homéopathique : l’organon de l’art de guérir. Ce traité d’homéopathie est une révolution dans la médecine, car il est organisé autour de la recherche du diagnostic médical et de la réponse à y apporter. L’Amérique à l’affut d’idées nouvelles va favoriser l’essor croissant de nouvelles écoles de médecine et l’homéopathie armée de son manuel de guérison va attirer un bon nombre de médecins traditionnels, ainsi que l’ostéopathie et la chiropractie.

Les médecins allopathes hostiles à toute autre médecine que la leur, sentant venir la fin, vont réagir en fondant « l’American Médical Association » et en excluant tous les médecines adeptes de médecine empiriques. Comme cette association est marginale, cela n’a pas beaucoup d’effet. Simmons le président de l’AMA va s’employer à enrichir son association et n’a pour cela qu’un outil : la revue scientifique publiée par l’AMA : le fameux JAMA. Alors que les laboratoires pharmaceutiques comme Bayer et Koch en Allemagne, Pasteur en France ou Vanderbilt en Amérique et dirigé par Wallace Abbott, se développent, Simmons a l’idée géniale de créer un brevet de validité qu’il compte imposer à tout médicament mis sur le marché américain. Dorénavant tous médicaments vendus par les médecins de l’AMA devront être approuvés par le JAMA. Et pour obtenir ce brevet, les laboratoires doivent déposer un dossier et acheter des pages de publicités dans le JAMA. Wallace Abbott qui s’oppose à ce racket ira voir Simmons avec un dossier très compromettant. Après avoir lancé tous les détectives privés au trousse de Simmons, il a découvert que Simmons n’a jamais fait d’étude de médecine, n’a jamais exercé en Amérique autrement que pour pratiquer des avortements clandestins. C’est d’ailleurs à cette époque, qu’il se revendiquait médecin homéopathe. Mr Simmons est un imposteur

Wallace Abbott ne paiera jamais pour l’obtention de brevets et, par esprit confraternel présentera un de ses amis à Simmons : Rockefeller. Rockefeller a fait fortune grâce au pétrole. Mais comme il n’est pas du genre à creuser des trous pour s’enrichir, il va s’acheter toutes les raffineries du pays et des fois de façon très violente et se chargera de raffiner tout le pétrole extrait en Amérique. Rockefeller est l’homme le plus riche et le plus mépriser des USA. Pour s’acheter une bonne conscience il fait comme tous les milliardaires : il se crée une fondation. Sa fondation s’occupera de développer le système de santé dans tous les USA et son association avec Simmons et l’AMA sera déterminant. Ensemble ils visiteront toutes les écoles de médecines du pays et donneront des labels à ceux qui à leur yeux méritent d’être aidées. Ces dernières seront financées par la fondation Rockefeller et les autres, faute d’aide seront éliminées. Exit les écoles d’homéopathie, d’ostéopathie, de chiropractie, les écoles de médecins femmes, les écoles de sages-femmes et aussi les écoles de médecins noirs (à l’époque un médecin blanc ne soigne pas les noirs). Si la médecine américaine est aujourd’hui entièrement allopathique et si cette médecine allopathique s’est propagée à travers le monde on le doit à Simmons et Rockefeller et certainement pas au progrès scientifique.