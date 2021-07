Hommage à Axel Kahn...

@Gollum Un grand professeur, pionner de la greffe cardiaque en France , M Christian Cabrol . Un grand Monsieur , discret .

Quant A Khan , il est méprisant avec cette femme Alexandra Henrion-Caude dont il avait assuré sa thesé , Je cite cet extrait de son blog « et l’ex-brillante biologiste dont j’ai dirigé la thèse, battent l’estrade. » (27 mai 2021). »

Ce n est pas tres fair play et il se comporte comme un inquisiteur .

Sa figure « d humaniste » n est qu un vernis . Lorsque l on avait son aura , on ne procède pas de la sorte d autant plus que cette femme a autant droit à la parole qu il en avait usée .

In fine Ce Khan , est décevant .