Hommage à Johnny : la démesure encore...

Un hommage populaire a été rendu hier à Johnny Halliday, et encore une fois, c'est la démesure qui a prévalu dans cette cérémonie... Un hommage hors normes...

Une démesure qui correspond à la personnalité du chanteur, à sa vie faite d'excès en tous genres...

On se souvient des shows de Johnny, on se souvient de sa façon d'entrer en scène : c'était spectaculaire, exceptionnel, surprenant.

On se souvient des excès du personnage : drogue, tabac, alcool, vitesse, mariages successifs...

Des excès qui l'ont aidé, sans doute, à surmonter ses fêlures, une enfance difficile, un métier exigeant... et des excès qui ont ruiné aussi sa santé.

La cérémonie d'hommage a été à l'image des spectacles de Johnny : une grande parade... Le convoi funéraire du rocker a descendu les Champs-Élysées pour rejoindre l'église de la Madeleine.

Le convoi était précédé de quinze motards de police. 700 bikers sur des Harley-Davidson, roulant en queue de cortège, ont fait sensation et ont attiré tous les regards.

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises ce samedi. Fermeture des stations de métro Concorde et Madeleine, déploiement de 1500 policiers et gendarmes, création d'une zone de sécurité… l'État a mis en place des moyens considérables pour garantir le bon déroulement de l'hommage, dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible.

Des écrans géants, installés tout le long du parcours, ont retransmis des tubes du rocker. L'adieu à la rock star fut grandiose, exceptionnel, émouvant et spectaculaire. Des fans sont venus de loin pour assister à cette cérémonie.

La foule était impressionnante : on sentait toute la ferveur et l'émotion du public.

La cérémonie faisait songer à un véritable spectacle entrecoupé de musiques variées, d'airs de guitares, ponctué de textes lus par des amis de la star.

Johnny a toujours été dans la démesure : les plus grandes salles, les plus grandes ventes de disques, les plus grands spectacles... Cette cérémonie lui correspond, et surtout, c'est une façon de mettre en évidence la popularité du chanteur.

Issu du peuple, Johnny Halliday, malgré ses frasques et ses excès, a su rester proche de son public.

L'idole des jeunes fut un adolescent timide et réservé : il a dû affronter le succès, la popularité tout au long de sa vie.

Et, il est resté malgré tout attaché à son public : son métier était sa raison de vivre et cet hommage près de la foule répond sans doute à ses aspirations...

Certains trouvent que cet hommage est déplacé, qu'il fait songer à une "hystérie collective".

Quoi qu'on en pense, Johnny a marqué la vie de beaucoup de gens, ses chansons restent dans la mémoire collective, il symbolise à lui seul les années 60, une époque de renouveau : une certaine liberté qu'il a incarnée, revendiquée par une vie faite d'excès.

Il en a aussi, sans doute, payé le prix.

On lui souhaite dans tous les cas de reposer en paix.

