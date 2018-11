Hommage à Pétain : et pouquoi pas aux notaires, non plus ?

« Pourquoi Macron honore-t-il Pétain le héros de Verdun » ? L'objet de ce billet n'est certainement pas de raviver la polémique, mais d'attirer l'attention sur le mensonge d'État suggéré dans le titre, qui fait désormais l'objet d'une étude par un universitaire, mais sur lequel la société civile garde curieusement un silence de plomb. À la clé, un éventuel risque diplomatique pour la France, au regard deson traité avec les É.U. censé mettre fin au contentieux sur les répérations aux familles de victimes de déspoiliation par Vichy.

Ce n'est qu'en 1981 que le crime de l'État français contre les Juifs et le motif racial qui le sous-tendait, d'un certain pan de la classe dirigeante, sortirent de l'ombre avec la publication du livre de Robert Paxton sur le sujet. La même année, le chef du parti socialiste Mitterrand était élu. Ce n'est que peu de temps avant sa dernière année de fonction, en 1995, que le public a su, et Franz Olivier-Giesbert l'a présenté sous un jour favorable dans sa biographie, que Pétain avait décerné à Mitterand une médaille distinctement associée à son idéologie nationaliste, le Francisque, pour ses bons et loyaux services en tant qu'administrateur de 1942 à 1943 (il rejoint ensuite la résistance).

Ceci est archi-connu, mais il convient de garder en tête cette leçon dans l'appréhension des aguments à suivre : l'État a menti aussi longtemps qu'il a pu sur Vichy.

Celui qui est à l'orgine du pot aux roses s'appelle Vincent Le Coq. Il est ancien avocat, chercheur en droit à l'Université de Toulouse 2 et auteur de plusieurs ouvrages sur la corruption. En 2009, il a saisi un tribunal administratif pour faire reconnaître que les notaires avaient manipulé leur examen national. Il a perdu, mais cela n'a pas empêché de poursuivre ses recherches. En 2011, il a publié un livre dont la thèse est qu’ils sont "un État au-dessus de l’État" et un "vecteur de corruption". Cette fois, ses adversaires ont perdu à chacun des 3 niveaux de juridictionnels. Encore une fois, en 2015, il a publié un livre potentiellement dévastateur "Les notaires sous l'Occupation" (1). En bref, l'État aurait dissimulé leur implication délibérée et lucrative dans la spoliation des Juifs. Il défend cette thèse sur la base d'archives jusqu'alors non rendues publiques et toujours non officiellement examinées (ayant seulement fait l'objet de « sondages »), en contradiction avec la mission Mattéoli créée par arrêté du 25-03-1997, d'« étudier les conditions dans lesquelles les biens appartenant aux personnes considérées comme juives par l'occupant ou les autorités de Vichy ont été confisqués ». Le livre n'a été commenté que par quelques médias juifs (2), RTBF (référence à suivre) se démarquant comme le seul média de grande écoute (3).

Une question qui n'a pas encore été soulevée publiquement : le règlement "attendu depuis longtemps" (LA Times) des demandes d'indemnisation au titre de l'Holocauste entre le département d'État et son homologue français, en 2015, aurait-il été incomplet ? Il n’y a pas de disposition concernant les notaires, contrairement à la SNCF, dans le PJL à cet effet. Dans un bref échange de courrier électronique, Vincent Le Coq m'a laissé entendre qu'il s'agissait d'une question légitime, mais qu'il ne pouvait parler que pour la commission Mattéoli de 1997, et non pour la commission Drai de 1999 aboutissant au traité. Il est troublant que lerapporteur au Sénat pour ce PJL, Nathalie Goulet, ait été révoquée par le barreau parisien pour fraude, a révélé Le Monde en 2007, en marge de sa couverture d'une affaire criminelle la concernant. Auparavant, elle avait promu le European Patriot Act et avait été rapporteur du projet de loi visant à sanctionner « Fake News ».

Les notaires de Napoléon à Macron en passant par Pétain

La vénalité des offices était un moyen opportun de financer les monarques désargentés. La pratique a été abolie et réintégrée avec un avantage de plus, permettre au titulaire de désigner son successeur ("droit la présentation"), sous la Révolution et par Napoléon en 1816, respectivement.

Une loi de 1941 a structuré cette profession mal organisée en hiérarchie. À son sommet, un conseil national, "CSN", est lui-même sous la tutelle du ministère de la Justice. La loi leur accordait également le monopole de l '« authentification » des actes juridiques, c'est-à-dire la force de la loi, bien qu'exercée à titre privé, une dualité essentielle à leur pouvoir et un vecteur de corruption (4). La raison de cette refonte se trouve dans un décret de la même année, instituant la spoliation. Contrairement à la loi sur le 'statut des Juifs', celle-ci a été ordonnée par Berlin. Les notaires ont toutefois exercé de fortes pressions pour avoir le monopole de l'aryanisation (aux dépens des avocats), ce qui leur a permis de doubler leur chiffre d'affaires entre 1941 et 1943.

L'Operation Torch (Churchill : seulement la fin du début) et Stalingrad ont donné des frissons à l'élite (c'est à ce moment-là que les vestes se sont retournées), de sorte que l'aryanisation a été reléguée au second plan. Face à un manque à gagner, les notaires ont fait pression sur Vichy pour obtenir une augmentation de tarif, qu'ils ont obtenue, mais certains ont utilisé une majoration illégale.

En 1945, le loi de 1941 régissant le statut des notaires a été promulguée à nouveau pour donner l’apparence de légitimité. Ils n'ont pas été inquiétés par la purge (Pétain et le Premier ministre socialiste Laval condamnés à mort). Mieux encore, ils ont eu une augmentation de 30% de leurs tarifs. Le rationnement (sucre, essence) des Français n'a pris fin qu'en 1948.

En 1955, ils ont obtenu le monopole sur le marché immobilier (aujourd'hui de 600 milliards d'euros). Depuis lors, ce tarif, associé au tarif toujours en vigueur de 1945 et garanti par aryanisation, coûte aux ménages français plusieurs milliards d’euros par an.

Sous De Gaulle, Mitterrand et Sarkozy, une période allant de 1958 à 2012, des rapporteurs ont été nommés pour tenter de les réformer, en vain. Dans le premier cas, l'on a craint, à nouveau, des demandes d'indemnisation (section 1.44 du rapport, connue sous le nom d'Armand-Rueff). Dans le second cas, il est possible que des menaces de divulguer les secrets de Mitterrand soient révélés. Dans la troisième, la ministre de la Justice, Rachida-Dati, dont le soutien par « le notaire des grosses fortunes » (plus à son sujet à la note 4) a joué un rôle déterminant dans sa carrière, a ouvertement soutenu les notaires.

En 2014-2015, la loi Macron viser à réformer les "progressions réglementées", et les notaires ont été mis à l'index. Depuis dejà quelques années, cette profession était scindé entre les titulaires à part entière, dont les revenus moyens sont dans la tranche des 1% plus élevès, et les « diplômés notaires » salariés et bien moins rémunérés. Cette version Canady-Dry avait été créée pour embellir les statistiques en réponse aux critiques de néo-malthusianisme les concernant. En plein milieu de rapport de force entre Bercy et le CSN, le Conseil constitutionnel (5) a eu recours à un argument spécieux pour rejeter la la requête d'un diplôme du notaire de faire examiner la constitutionalité du "droit de présentation" faisant barrage à liberté d'installation. Selon un discours prononcé en 2015 par le président de la CSN, l'intermission du président du Sénat, Gérard Larcher, aurait été décisive à déminer la loi Macron (6). Le Coq m'a fait savoir que la rapporteuse pour les professions juridiques, Cécile Untermaïer, qui avait procédé à 42 auditions publiques et avait entendu 160 personnes, ne l'avait rencontré qu'en privé, et qu'elle n'avait pas tenu compte du dossier complet qu'il lui avait remis.