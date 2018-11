Hommage aux pacifistes internationalistes

A l'occasion du centième anniversaire du 11 novembre 1918 nous voulons rendre hommage aux grands leaders du mouvement ouvrier qui se sont opposés à la guerre.

En France, après l'assassinat de Jean Jaurès, les principaux pacifistes étaient Alfred Rosmer et Pierre Monatte. En Allemagne ils s'appelaient Karl Liebknecht et Rosa

Luxemburg. En Russie, ils s'appelaient Vladimir Lenine et Léon Trotski.

La révolution Russe a été la prémisse de la fin de la guerre. Les dirigeants allemands ont choisi de capituler pour éviter que la révolution se propage en Allemagne. La fin de la guerre fut suivie en Allemagne par une véritable révolution avec notamment la révolte spartakiste qui éclata deux mois après l'armistice et se termina avec les assassinats de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg.

Hommage à tous ces révolutionnaires pacifistes et aux militants qui les ont suivis.

Depuis, les nantis, qui n'ont pas supporté de voir leurs semblables privés de leurs privilèges en Russie, tremblent à l'idée que cela pourrait leur arriver. Ils déploient toute une propagande pour discréditer la révolution russe et ses leaders. Ils décrivent Lénine, Trotski et les bolchéviks comme d'horribles sanguinaires.

Les sanguinaires étaient ceux qui exigeaient que les ouvriers et les paysans aillent s'entretuer. C'est pour s'opposer à cette boucherie que le peuple russe a fait une révolution.

Les sanguinaires ont alors déclenché la "terreur blanche" contre la révolution russe avec notamment l'armée de Dénikine qui était soutenue par les capitalistes d'Europe. Dès décembre 1917, alors que la révolution russe venait de s'achever, Kornilov déclarait : « Même si nous avons à brûler la moitié de la Russie et à verser le sang des trois quarts de la population, nous devrons le faire si c'est nécessaire pour sauver la Russie ». On voit qui étaient les sanguinaires auxquels le peuple russe, avec à sa tête Lénine et Trotski, a dû faire face. Les capitalistes d'Europe rêvaient d'abattre la révolution russe mais les peuples ne voulaient plus faire la guerre et étaient prêts à suivre l'exemple russe. Les russes s'étaient débarrassés des tyrans qui leur imposaient cette abomination et, 5 mois plus tard, le 3 mars 1918, ils signaient la paix avec le traité de Brest-Litovsk. Tous les dirigeants des pays encore en guerre devaient s'empresser de mettre un terme au conflit s'ils ne voulaient pas qu'il leur arrive la même chose qu'aux tyrans de Russie. Sept mois plus tard, c'était l'armistice du 11 novembre 1918. Il était grand temps de faire la paix car toute l'Europe était prise dans cet élan révolutionnaire des peuples en réaction contre la guerre. Les révolutions éclataient en Allemagne, en Hongrie, en Finlande... Toutes ces révolutions ont été écrasées avec de terribles répressions mais les russes ont tenu bon au prix d'énormes pertes humaines.

Les nantis ont échoué à mobiliser les peuples d'Europe contre la révolution russe. Depuis, les puissants, les massacreurs et leurs lèches bottes ne cessent de déverser leur haine contre les révolutionnaires russes comme sur tous les autres révolutionnaires qu'ils s’appellent Spartacus, Robespierre, Che Guevarrra, Lénine ou Trotski. Leur discours est toujours le même : "3 nantis ont été horriblement massacrés. En représailles on a tué 20000 de ces affreux criminels". Si on leur rappelle les massacres dont ils se sont rendus coupables, ils concèdent "il y a eu des torts des deux côtés" et ils ajoutent "il faut voir qui a commencé".

Ce sont les exploiteurs et ceux qui voulaient envoyer les ouvriers et les paysans des pays d'Europe s'entretuer en 14-18 qui ont commencé. Ce ne sont pas les esclaves qui se révoltent qui ont commencé. Ce sont les tyrans qui ont voulu réduire des hommes en esclavage. Ce ne sont pas les peuples colonisés qui ont commencé en luttant pour leur libération. Ce sont les colonisateurs qui sont venus pour les exploiter et se sont imposés par de multiples abominations.

Vive les pacifistes, les internationalistes, les révolutionnaires qui sont prêts à faire rendre gorge à tous les tyrans.