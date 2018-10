Hommage national à Charles Aznavour ! Certes mais de quelle nature ?

Ah, l’incivisme !

Mais pourquoi dézinguer Aznavour et pas les retraités qui vont au Portugal, les fraîchement diplômés qui vont chercher un meilleur salaire à Londres, les consommateurs qui achètent chinois alors qu’ils ont les moyens de payer français, et même les vacanciers qui enrichissent les hôteliers étrangers et pas Français ?

Parce que chacun doit pouvoir mener sa barque comme il l’entend s’il reste dans la légalité, et si j’avais le patrimoine du chanteur, je chercherais sans doute aussi à le mettre à l’abri de la voracité du fisc français (la France est le pays le plus taxé au monde pour rappel).

Pourquoi ces leçons de morale ?

D’abord, la France est un très gros producteur de fraudeurs, voleurs et inciviques de tous poils, partout, tout le temps, sur la route, dans le métro, les magasins même à l’étranger (le French shopping), le fisc, la sécu, la CAF, du mécano qui vole son patron en travaillant pour lui pendant ses heures de travail au vétérinaire (la profession qui fraude le plus), en passant par les vidanges d’huile dans la nature et les dépôts d’ordures sauvages. Il faut se regarder aussi de temps en temps.

Ensuite, ce n’est pas la faute de Aznavour qui s’exile, ce n’est pas la faute de Google qui optimise, c’est aux électeurs français à exiger autre chose, une meilleure fiscalité par exemple. Or, on voit beaucoup de marches blanches ça et là, mais pas beaucoup de personnes descendre dans la rue pour protester contre un système fiscal inéquitable et inefficace. Les gens ont toujours autre chose à faire ailleurs de plus intéressant, mais râler, ça ils savent faire - moi aussi d’ailleurs, mais au moins moi je n’attaquerai jamais Aznavour sur son exil fiscal.

Sinon, sur l’hommage national, je suis d’accord, c’est de l’argent gaspillé, et une imposture.