J’ai, pour une fois, envie de me tenir aux côtés du pouvoir, lorsque celui-ci défend la liberté d'expression et la liberté de penser. Cela n'empêche cependant pas à souhaiter changer le régime (dit de type démocratie occidentale), l'améliorer, le rendre aux citoyens qui en sont privés par le truchement de l'absence d'égalité de chances et par la domination d'une élite, barricadée dans ses convictions... Mais ça, c'est une autre histoire et je vais y revenir dans un autre papier, plus tard.

Si j'ai commencé mon papier par la phrase qui précède, c'est que je me méfie du pouvoir, en général, et du pouvoir politique en particulier. Car, pour moi, pouvoir rime avec possibilité d’exploiter, d’imposer, de profiter, bref, de faire des choses pas très catholiques ou orthodoxes (?), je ne sais plus !

Homo homini lupus est…

De même, dans les relations internationales, le pays qui, par les hasards de l’histoire, possède un hard power, il l’impose d’une manière ou d’une autre.

Homo homini lupus est…

Un exemple très simple : La Turquie, dirigée par le frère musulman Erdogan. Ce dernier, nationaliste, illuminé et aspirant calife, pense détenir la vérité et il essai de l’imposer au monde entier.

Regardez ce qu’il fait, par l’intermédiaire de ses affidés Azéris, aux Arméniens : un génocide supplémentaire afin de réaliser le rêve de ses grands-parents, coupables d’avoir massacré de millions de personnes pour réaliser un rêve futile et impossible, une nation pure qui ne le sera jamais, une nation phare, qui ne le sera jamais, car cet objectif est impossible.

Homo homini lupus est…

L’Allemagne nazi a tenté d’effacer le judaïsme en assassinant méthodiquement les juifs ; elle a tenté de créer la race supérieure pure, en assassinant les homosexuels, les gens du voyage ; elle a tenté de créer un espace idéologiquement pure en assassinant les francs-maçons, les communistes, les…les…

Homo homini lupus est…

L’Allemagne d’aujourd’hui, forte économiquement, c’est-à-dire possédant un des hard power les plus efficaces, essaie d’imposer sa conception de la vie en société et dans les relations internationales. Regardez, comment elle a obligé l’Union européenne qu’elle domine économiquement, à conclure un accord exécrable et inhumain sur les réfugiés/migrants avec la Turquie autocratique, antidémocratique, islamiste et expansionniste… Les intérêts allemands passent avant tout et peu importe la méthode utilisée pour les préserver.

Solidarité européenne, nous dit-on ! Quelle solidarité européenne ? Homo homini lupus est…

Erdogan mène six guerres contre des pays plus faibles militairement ; l’Allemagne signe un accord – engageant ensuite l’ensemble de l’Union européenne – sur les migrants… Et l’Union européenne paie !

Syrie, Libye, Chypre, la Grèce, l’Irak et maintenant l’Arménie et l’Artsakh (Haut-Karabagh). Que dire de plus ? L’Union européenne, suivant la volonté de l’Allemagne, continue à payer le régime antidémocratique d’Ankara, continue à se prosterner aux pieds du Sultan aspirant calife, Erdogan, sans ciller, sans un brin de honte !

Il faut résoudre les problèmes pacifiquement, nous dit-on ! Chiche ! Que cessent les canons turcs leur déversement de la mort sur les Arméniens, les Libyens, les Syriens, les… les…

On va imposer des sanctions, nous dit-on contre la Turquie si elle continue à violer les droits des autres pays. Cela fait cinquante, cent, deux cents fois que l’on lance cet avertissement… Vous connaissez probablement le conte du berger menteur… Même ceux qui prononcent maintenant ces menaces contre la Turquie n’y croient plus…

Homo homini lupus est…

Et ce n’est pas près de s’arrêter… L’hypocrisie dans les relations internationales est la règle. Il n’y a qu’à regarder tous les textes internationaux, Conventions, Chartes, Accords, etc, tous, sans exception. Ils sont rédigés de manière à permettre plusieurs interprétations, et, in fine, favoriser les plus forts.

Même les Nations-Unies, organisation supposée représenter le summum dans les relations internationales, ménage cinq grandes puissances en leur accordant un droit de véto sur chacune des décisions de l’Organisation ; il s’agit bien évidemment des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité.

Comme disait Orwell dans La ferme des animaux : « Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d’autres. »

Homo homini lupus est…