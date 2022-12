Honte aux passoires thermiques

Et si on laissait un peu plus de liberté et responsabilité individuelle (ou par petits groupes genre copro) !

Sur un autre sujet, prenons l’exemple des véhicules diesel. La France était championne et incitait au diesel (notamment fiscalement). Puis le collectif dit « diesel pas bon ». Pourquoi pas ! il suffit de ne plus en fabriquer, et les véhicules existants disparaitront progressivement en fonction de leur utilisation. Mais le collectif dit « vilain diesel a faire disparaitre vite fait » et c’est le scandale des taxes, le diesel devient plus cher que le SP, interdiction de circuler en ZFE, etc. Bref le collectif n’assume plus ses choix précédents, au détriment de ceux qui les ont respectés. Totale irresponsabilité collective, et suppression des libertés individuelles.

Pour en revenir aux passoires thermiques, de manière similaire, que le collectif fixe de nouvelles normes pour les constructions neuves (ou rénovations majeures), pourquoi pas. Mais au lieu « d’emm...er » le monde sur tant de logements, laissons un peu de choix, un peu de liberté à chaque occupant, ou copro, pour savoir s’il vaut mieux payer des travaux ou un peu plus d’énergie. Chacun doit être capable de déterminer ou est son intérêt. Pourquoi le collectif nous prend t-il tant pour des idiots ?