Honte de prendre la voiture ?

Comme il semble déjà loin le temps où la voiture était symbole de liberté, de joie de vivre et d'indépendance. Aujourd'hui, après la honte de l'avion, voici la honte de l'auto. Les écolos ont le vent en poupe et le vert et à la mode pour nos guides politiques, avec l'aide bienveillante et zélée des médias. Tout est bon pour culpabiliser l'infâme automobiliste pollueur n°1 de la planète. Rendez-vous compte, la bagnole largement plus polluante que l'avion. Honte sur les conducteurs cracheurs de particules fines et de gaz à effet de serre !

J'apprends avec étonnement que les jeunes seraient beaucoup moins attirés par le permis de conduire qu'avant. Est-ce seulement pour des raisons écologiques ou plutôt une question d'argent ? Dire que dans le passé le permis était synonyme d'indépendance, il semble que de nos jours la jeunesse ait opté pour un "autre outil libérateur : le smartphone !" C'est vrai qu'avec cet appareil sophistiqué d'une modernité fantastique vous pouvez voyager dans le monde entier au doigt et à l'oeil.

Les jeunes seraient-ils plus impliqués dans la sauvegarde de notre terre commune et donc finalement plus avisés que les anciens ? La réponse n'est pas simple, tous les jeunes ne s'intéressent pas à l'écologie et tous les vieux ne sont pas des idiots indifférents au sort de la planète.

Tenez, je viens de lire l'éditorial d'un journaliste qui prétend, au second degré peut-être, qu'elle est finie l'époque ou "nous rivalisions dans l'abattage des kilomètres pour nous conformer au modèle imposé par l'industrie du tourisme et ses alliés, les constructeurs automobiles et les compagnies aériennes." Ah bon vraiment ! Selon lui, "la valeur montante aujourd'hui, c'est la résistance au mouvement qui va de l'immobilité au rétrécissement des déplacements. L'anti-bougisme a, si l'on peut dire, le vent en poupe..." Sans doute pour certains, mais il ne faut pas en faire une généralité, les jeunes et pas qu'eux, aiment toujours aller voir très loin hors de nos frontières, si l'océan est plus bleu ou l'herbe plus verte. Pour ensuite poster toutes leurs photos sur les réseaux sociaux.

Alors non ! La mort annoncée de la voiture est prématurée, car si la moitié des Parisiens n'ont pas d'automobile (un Parisien pourra peut-être expliquer pourquoi mieux que moi ?), "Le marché français des voitures particulières neuves a progressé de près de 3% en 2018 avec 2.173.481 immatriculations, a annoncé mardi le Comité des constructeurs français d'automobiles."

Fin de la vente des véhicules à carburants fossiles d'ici à 2040

Nicolas Hulot, le démissionnaire électrique de la République avait en juillet 2017 fixé l'objectif de la fin des voitures particulières qui utilisent des énergies fossiles pour 2040. Voilà donc le grand remplacement des voitures polluantes programmé. "Cela concernerait les véhicules 100 % thermiques. Il devrait donc toujours exister des hybrides et pas seulement des 100 % électriques. Et la mesure s'appliquerait aux véhicules neufs".

Donc pour ceux qui n'auront pas les moyens, même avec l'aide de l'Etat de s'offrir une voiture électrique ou hybride, il restera la solution du vélo ou de la marche à pied, du bus voire du métro pour les citadins. Pour les autres... Le Gilet Jaune !