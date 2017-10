Honteux ! Les résidents des maisons de retraite, grands perdants de la hausse de la CSG !

Près de 720 000 personnes sont en maison de retraite. Et en Ephad, la vie n’est pas toujours rose. Alors quand l’Etat prend une décision inique, la coupe est pleine. En effet, le gouvernement avait promis que la hausse de la CSG serait compensée pour les retraités par une baisse de la taxe d’habitation. Mais les pensionnaires des maisons de retraite ne paient pas de taxe d’habitation car leurs chambres ne sont pas considérées comme des logements privés. Donc les 700 000 résidents vont voir leur CSG augmenter de 1,7% sans aucune contrepartie. Déjà que le coût des maisons de retraite est insupportable pour beaucoup, pourquoi encore s’acharner sur ces personnes dépendantes ? C’est tout bonnement scandaleux ! http://blog.seniorenforme.com/categorie/retraite-2/

La vie est déjà dure en maison de retraite, quitter sa maison pour séjourner dans un lieu froid et impersonnel est une déchirure pour beaucoup. Alors quand en plus, on touche au portefeuille des résidents, la colère gronde.

Déjà les chiffres sont édifiants : seulement 39% des personnes âgées sont capables de payer leur maison de retraite et 25% sont obligées de vendre leur patrimoine ! La France compte 16,5 millions de retraités et la pension moyenne est de 1288€. Or le coût moyen d’une place en maison de retraite se monte à 1857€ chaque mois ! 61 € par jour c’est le montant exorbitant du coût en maison de retraite. Il faut savoir que la pension de retraite des femmes est d’environ 900€ ! Et pourtant 64% des pensionnaires des maisons de retraite sont des femmes seules ! Cherchez l’erreur !Il existe un véritable scandale entre le coût d’une maison de retraite et les pensions versées ! Et encore nous ne donnons que le montant moyen des maisons de retraite en France, car si vous comptez séjourner en maison de retraite en Ile de France là le montant mensuel s’élève à 2500€. Juste une petite comparaison, le salaire moyen en France est de 1608€ donc impossible pour un salarié de se payer plus tard une maison de retraite à moins d’économiser toute sa vie !

http://blog.seniorenforme.com/

Alors si en plus, le gouvernement ponctionne durement les résidents des maisons de retraite, comment voulez vous qu’ils s’en sortent moralement et financièrement ?

Il parait que certains députés se sont penchés sur cette question mais ils déclarent que pour l’instant il n’y a “pas de solution viable, c’est un angle mort de la loi” sic…

La solution nous l’avons, pas besoin d’avoir fait l’ENA : Il faut que la hausse de la CSG ne s’applique pas aux pensionnaires des maisons de retraite…C’est logique, non ?

Il faut en appeler directement au Président de la République pour qu’il trouve une solution rapide. C’est une question d’urgence sociale.

http://blog.seniorenforme.com/categorie/politique/