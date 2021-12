HORS NORMES - LE FILM : l’autre son de cloche de l’autisme

Hors normes : L'autre visage de l'autisme enfin dévoilé

Pour la première fois au cinéma... Un autisme sévère et violent

Le film : "hors normes" de Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE porte bien son nom. Il s'agit en effet d'un film qui ne se situe pas dans la norme de ce qui se fait usuellement sur le sujet. Pour la première fois au cinéma, le grand public se prend en pleine poire la face cachée de l'autisme, celle qui n'est pas géniale et fascinante mais qui désespère les familles et professionnels. Pour la première fois au cinéma, on nous montre qu'on ne sait pas quoi faire de cet autisme sévère qui se frappe la tête contre les murs. On nous montre que leurs troubles violents et parfois irascibles font peur à bon nombre d'institutions qui préfèrent ne pas se charger de cette trop lourde réalité, laissant encore une fois les familles démunies.