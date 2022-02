Hubert Védrine sur CNEWS affirme : L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN « Personne ne le voulait », repris partout : Faux !

Le retour à la propagande de guerre ? On cherche à comprendre pourquoi Poutine a attaqué l’Ukraine, et on retire immédiatement l’argument selon lequel, ce pays était dans la visée de l’adhésion à l’OTAN, inacceptable pour la Russie. Hubert Védrine invité sur le plateau de CNEWS explique, à propos de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN : « Personne ne le voulait ». Comment peut-on ainsi déformer la réalité ? Il suffit de lire ce qui est écrit à ce sujet sur le site de l’OTAN, repris ci-dessous, pour que chacun puisse se faire une opinion ici. On était habitué à mieux de la part de cet ancien ministre français des Affaires étrangères, généralement pertinent dans son domaine. A-t-il péché par confondu, d'une position française plutôt modérée, avec celle d'une Amérique qui n'a cessé de souffler sur les braises ? C’est une ambiance qui commence à ne rien avoir à envier aux moments les plus distinctifs de la propagande de guerre, lors de la Guerre des occidentaux (OTAN) en soutien au Kosovo séparatiste (1999) par exemple, ou encore de la Guerre du Golfe qui a été un modèle du genre en matière de mensonges politiques et militaires (1).

Extrait de ce qui se trouve tout simplement sur le site de l’OTAN https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_37750.htm

Relations avec l'Ukraine

Une Ukraine souveraine, indépendante et stable, fermement attachée à la démocratie et à l'état de droit, est essentielle à la sécurité euro-atlantique. Nouées au début des années 1990, les relations avec ce pays ont évolué jusqu'à constituer l'un des partenariats de l’OTAN les plus riches en substance. Conséquence de la crise qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, la coopération s'est intensifiée dans plusieurs domaines d'importance critique en 2014.

Le dialogue et la coopération ont débuté lorsque l'Ukraine, tout juste indépendante, est devenue membre du Conseil de coopération nord-atlantique (1991) puis a rejoint le programme du Partenariat pour la paix (1994).

Les relations se sont renforcées en 1997 avec la signature de la Charte de partenariat spécifique, portant création de la Commission OTAN-Ukraine (COU), chargée de mener la coopération plus avant.

Ainsi que le prévoit la Déclaration de 2009 venant en complément de la Charte OTAN­Ukraine, et conformément aux décisions prises au sommet de l’OTAN qui s’est tenu à Bucarest, en 2008, l'Ukraine, au travers de son programme national annuel, est soutenue par la COU dans le travail de réforme qu'elle accomplit pour réaliser ses aspirations euro‑atlantiques.

La coopération, qui s'est approfondie au fil du temps, est bénéfique aux deux parties, l'Ukraine contribuant activement aux opérations et missions dirigées par l'OTAN.

L'accent est mis en priorité sur le soutien à une vaste réforme du secteur de la défense et de la sécurité, indispensable au développement démocratique de l'Ukraine et au renforcement de son aptitude à se défendre.

En réaction au conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'OTAN a accru son soutien au développement et au renforcement capacitaires en Ukraine. Les Alliés condamnent et ne reconnaîtront pas l’annexion, illégale et illégitime, de la Crimée par la Russie, de même qu’ils condamnent les activités déstabilisatrices et agressives que mène ce pays dans l’est de l’Ukraine et dans la région de la mer Noire. L’OTAN a renforcé sa présence en mer Noire et a intensifié sa coopération maritime avec l’Ukraine et la Géorgie.

Depuis le sommet de Varsovie, en juillet 2016, le soutien pratique apporté à l’Ukraine s’inscrit dans un ensemble complet de mesures d'assistance en faveur du pays.

En juin 2017, le Parlement ukrainien a adopté une loi en vertu de laquelle l'adhésion à l'OTAN est redevenue un objectif stratégique de la politique étrangère et de sécurité du pays. L’amendement qui inscrit cet objectif dans la constitution ukrainienne est entré en vigueur en 2019.

En septembre 2020, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a approuvé la nouvelle stratégie de sécurité nationale de l’Ukraine, qui prévoit le développement du Partenariat spécifique OTAN-Ukraine en vue d’une adhésion du pays à l’Organisation.



Voilà ce qu’il en est. Imaginons que le Mexique devienne un allié de la Russie et en demande la protection militaire avec la perspective d’y déployer des armes russes, quelle réaction aurait été celle des Etats-Unis ? On a fait jouer un rôle agressif à l’Ukraine impliquant largement l’OTAN. Les déclarations de l’Administration américaine disant que personne n’a à imposer l’interdiction d’une adhésion à l’OTAN, restant du ressort de la souveraineté de chaque Etat, a pesé, sans aucun doute, dans la décision de Poutine de passer à l’option militaire. Ce dernier a demandé à maintes reprises des garanties à Biden sur le non-élargissement de l’Otan. Poutine le 8 décembre 2021 : "Nous ne pouvons pas ne pas être préoccupés par la perspective d'une possible adhésion de l'Ukraine à l'Otan, car cela serait sans aucun doute suivi par le déploiement là-bas de contingents et bases militaires et d'armements menaçants pour nous" https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2IN1YQ/biden-veut-une-reunion-otan-russie-exclut-le-deploiement-de-soldats-americains-en-ukraine.html Mais Washington rejette, mercredi 26 janvier, la demande russe de bloquer l’adhésion de l’Ukraine au Traité de l’Atlantique nord. « Dans la lettre remise aux Russes, les Etats-Unis ont « clairement fait savoir » qu’ils étaient « déterminés à maintenir et défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et le droit des Etats à choisir leurs propres dispositions de sécurité et leurs alliances », a martelé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, devant la presse. La lettre réaffirme « que nous défendons le principe de la porte ouverte à l’OTAN », a-t-il ajouté. » https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/26/crise-en-ukraine-sequence-diplomatique-a-paris-washington-s-attend-a-une-attaque-russe-imminente_6111102_3210.html Parallèlement, le président de l’Ukraine n’a cessé de revendiquer son adhésion à l’OTAN : « Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce lundi 14 février 2022 qu’une appartenance de l’Ukraine à l’Otan « garantirait notre sécurité », une demande répétée des autorités ukrainiennes » https://www.ouest-france.fr/europe/ukraine/l-ukraine-veut-toujours-adherer-a-l-otan-pour-garantir-sa-securite-ff6a3a3e-8da1-11ec-8bdb-e762c05259aa# : :text=En%20savoir%20plus.,invasion%20militaire%20de%20la%20Russie.

Certes, Poutine n'est pas "un enfant de coeur", mais si l’Ukraine avait été « finlandisée », en lui donnant un statut neutre, dans des pourparlers intelligents et respectueux au lieu de ces provocations et humiliations qui n’ont fait que s’enchainer vis-à-vis de la Russie depuis une vingtaine d’années, la donne aurait peut-être pu être différente.

Voilà ce qu’il en est aussi des accords de Minsk, qui auraient permis d’entrer dans cette neutralisation de l’Ukraine, et retiré à Poutine son principal argument pour envahir ce pays. Mais soutenu par l’Administration américaine et l’influence de l’OTAN, on a encouragé le président ukrainien à l’intransigeance face à la question des régions séparatistes pro-russes, bloquant la mise en œuvre des accords de Minsk de 2015 :

Crise en Ukraine : que prévoyaient les accords de Minsk signés en 2015 ?

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/crise-en-ukraine-que-prevoyaient-les-accords-de-minsk-signes-en-2015_4975245.html

Alors que les dernières déclarations de Vladimir Poutine rendent caduques les accords de paix de Minsk, le journaliste Jean Chamoulaud rappelle la nature de ces accords et la réalité de leur application.

Le journaliste Jean Chamoulaud explique qu'en 2014, au moment de la signature des accords de paix de Minsk, le Donbass, région ukrainienne frontalière de la Russie, était le théâtre de violents affrontements entre séparatistes pro-russes et armée ukrainienne. Le protocole de Minsk est alors signé et prévoit un cessez-le-feu immédiat, "mais cet accord ne sera jamais réalisé", explique le journaliste.

Un accord dont l'Ukraine ne voulait pas

Les protagonistes se retrouvent finalement le 12 février 2015 pour signer l'accord de Minsk, qui prévoyait notamment le retrait des armements lourds, la libération et l'échange de l'ensemble des prisonniers et des réformes constitutionnelles. Mais les Ukrainiens ne voulaient pas de cet accord, notamment parce qu'il impliquait de reconnaître une légitimité et un statut spécial aux séparatistes. Le conflit a causé la mort d'environ 14 000 personnes depuis 2014.

On a laissé en Ukraine se développer un sentiment antirusse avec le rejet du russe, langue historique pour 14 millions d’Ukrainiens. Et on sait combien les mouvements nationalistes ukrainiens, y compris d’influence fasciste, existent, et ont joué un rôle considérable dans l’installation du pouvoir ukrainien actuel, et son soutien.

Les écoles de langue russe en Ukraine passent à la langue d'enseignement ukrainienne

À partir du 1er septembre, toutes les écoles de langue russe en Ukraine passeront à l'enseignement en langue ukrainienne. Dans l'intervalle, les écoles des autres minorités nationales dont les langues sont des langues officielles de l'UE pourront enseigner dans leur propre langue pendant trois ans supplémentaires.

La Verkhovna Rada d'Ukraine a adopté une loi en 2017 qui prévoit la transition des écoles secondaires vers la langue ukrainienne. Plus tard, le 16 janvier 2020, le Parlement a adopté une nouvelle loi détaillant les règles de transition de l'enseignement vers la langue ukrainienne. Selon le ministère de l'éducation et des sciences, il y avait 125 écoles publiques de langue russe, ainsi que 43 écoles privées dans le pays à la fin de l'année scolaire.

La Russie a appelé les institutions internationales des droits de l'homme des Nations unies, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe à procéder à une évaluation adéquate des actions des autorités ukrainiennes en ce qui concerne la discrimination à l'encontre de la langue russe (…).

Selon les données officielles du recensement de 2001, le russe est la langue maternelle de 14,273 millions de citoyens ukrainiens, soit 29,6 % de la population du pays. Selon une enquête menée en 2004 par l'Institut international de sociologie de Kiev (KIIS), le russe est utilisé à domicile par 43 à 46 % de la population ukrainienne.

L’histoire de l’Europe a basculé dans une nouvelle période de grave instabilité. Cela découle du mépris, une fois de plus, de la réalité des rapports de forces des Etats et du ressenti des peuples. Une situation qui, si elle avait été prise en compte hors de la sphère d’influence américaine, cet « éléphant dans le magasin de porcelaine », à l’image des interventions catastrophiques en Irak et l’abandon récent de l’Afghanistan aux Talibans, avait une chance de se faire en faveur de la paix. Il faut arrêter avec cette arrogance occidentale sous influence américaine, en sortir pour reprendre le chemin d’une diplomatie française longtemps historiquement pertinente, qui impulse celle d’une Europe autonome, prenant en compte la complexité réelle des situations, avec pragmatisme et une vraie vision. Il faut arrêter de servir des intérêts intérieurs et extérieurs américains, qui ne coïncident nullement avec ceux de notre pays, pas plus qu’avec le projet de la paix en Europe et dans le monde.

1 : Les Cahiers d’histoire (Revue d’histoire critique) 86 | 2002 Démocratie, pouvoirs et propagande en France au XXe siècle. DOSSIER : Guerre du Golfe et télévision : un mariage stratégique. Guylain Chevrier. https://journals.openedition.org/chrhc/1708