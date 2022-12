Hunter Biden engage l’avocat des Clinton en prévision des enquêtes du Congrès

Alors que les républicains de la Chambre des représentants se préparent à interroger Hunter Biden sur un large éventail d’allégations de trafic d’influence et d’autres activités illégales avec des membres de la famille Biden, le Premier Fils a engagé le célèbre avocat de la défense des criminels en col blanc, Abbe Lowell, du cabinet Winston and Strawn.

Le président américain Joe Biden (à gauche) salue son fils Hunter Biden après avoir assisté à une messe à l’église catholique Holy Spirit à Johns Island, en Caroline du Sud, le 13 août 2022. (Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)

Lowell a représenté plusieurs démocrates très en vue au fil des ans, notamment l’ancien président Bill Clinton, l’ancien sénateur John Edwards (D-NC), le sénateur Bob Mendez (D-NJ) et Jared Kushner pendant l’enquête Mueller sur la collusion russe.

« Hunter Biden a retenu les services d’Abbe Lowell pour le conseiller et faire partie de son équipe juridique afin de relever les défis auxquels il est confronté », a déclaré Kevin Morris, avocat de Hunter Biden.



D’ajouter : « Lowell est un avocat bien connu de Washington qui a représenté de nombreux fonctionnaires et personnalités dans des enquêtes et des procès du DOJ ainsi que dans des enquêtes du Congrès. M. Lowell s’occupera des enquêtes du Congrès et des conseils stratégiques généraux. »